Олимпиада-2026: где сегодня болеть за Украину и расписание всех финалов 20 февраля

Украинская сборная продолжает борьбу за награды на зимней Олимпиаде в Италии. Сегодня, в 14-й день соревнований, за медали и выход в финалы поборются семь отечественных атлетов в трех видах спорта.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Сегодняшняя программа для украинских болельщиков начнется с выступлений фристайлистов.
Из-за сложных погодных условий в Ливиньо старты лыжных акробатов неоднократно переносили, однако сегодня Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский наконец должны выйти на олимпийский склон.
Особое внимание приковано к биатлону.
Благодаря высоким результатам в гонке преследования, где Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный финишировали в двадцатке лучших, они завоевали право представить Украину в одной из самых престижных дисциплин - масстарте.
Вечером на лед выйдет Елизавета Сидорко, которая будет соревноваться в шорттреке на дистанции 1500 метров.
В Украине официальные трансляции зимних Игр обеспечивает Общественное вещание - на местных телеканалах, телеканале "Общественное Спорт" и сайте вещателя.
Также соревнования в полном объеме транслирует Евроспорт - не менее 865 часов вживую. На платформе MEGOGO доступны каналы "Евроспорт 1", "Евроспорт 2" и "Евроспорт" с возможностью просмотра 4K-версии с украинским комментарием.
На Играх-2026 спортсмены разыгрывают 195 медалей в 16 видах спорта. Украину представляют 46 атлетов в 11 дисциплинах. Сейчас сборная остается без наград.
