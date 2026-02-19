Олимпиада-2026: где сегодня болеть за Украину и расписание всех финалов 19 февраля

Программа 13-го дня зимних Игр в Милане сосредоточена на решающих стартах. Украинские болельщики будут следить за выступлением дуэта двоеборцев, которые поборются за высокие позиции в командном спринте.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
В четверг, 19 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 состоится розыгрыш наград в семи дисциплинах. Ключевым событием для Украины станет выход на дистанцию представителей лыжного двоеборья.
Сегодня основное внимание украинской аудитории приковано к выступлению Дмитрия Мазурчука и Александра Шумбарца.
Наши атлеты будут соревноваться в командном спринте (лыжное двоеборье).
Формат предусматривает два этапа: сначала спортсмены продемонстрируют мастерство в прыжках с трамплина, а затем выйдут на лыжную трассу.
Кроме выступлений украинцев, 19 февраля определится судьба золотых наград в ряде других зрелищных видов спорта.
Женский хоккейный турнир завершается североамериканским дерби в финале и европейским противостоянием за "бронзу".
Также станут известны имена чемпионок в фигурном катании среди одиночек.
Параллельно будут продолжаться квалификационные забеги во фристайле (хафпайп) и решающие стадии группового этапа в керлинге, где мужские сборные начнут борьбу в полуфиналах.
Официальным и эксклюзивным транслятором зимней Олимпиады-2026 на территории Украины является "Суспільне Спорт".
Прямые эфиры соревнований доступны на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".
