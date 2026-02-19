RU

Олимпиада-2026: где сегодня болеть за Украину и расписание всех финалов 19 февраля

Олимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Программа 13-го дня зимних Игр в Милане сосредоточена на решающих стартах. Украинские болельщики будут следить за выступлением дуэта двоеборцев, которые поборются за высокие позиции в командном спринте.

Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте: Украина объявила бойкот Паралимпиаде в Милане: известна причина радикального решения

Выступления украинцев: командное первенство в двоеборье

В четверг, 19 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 состоится розыгрыш наград в семи дисциплинах. Ключевым событием для Украины станет выход на дистанцию представителей лыжного двоеборья.

Сегодня основное внимание украинской аудитории приковано к выступлению Дмитрия Мазурчука и Александра Шумбарца.

Наши атлеты будут соревноваться в командном спринте (лыжное двоеборье).

Формат предусматривает два этапа: сначала спортсмены продемонстрируют мастерство в прыжках с трамплина, а затем выйдут на лыжную трассу.

Расписание стартов с участием украинского дуэта:

  • 10:10 - пробная серия прыжков;
  • 11:00 - зачетные прыжки с трамплина;
  • 15:00 - решающая лыжная гонка.

Медальные финалы дня: от хоккея до фигурного катания

Кроме выступлений украинцев, 19 февраля определится судьба золотых наград в ряде других зрелищных видов спорта.

Женский хоккейный турнир завершается североамериканским дерби в финале и европейским противостоянием за "бронзу".

Также станут известны имена чемпионок в фигурном катании среди одиночек.

Главные события четверга (финалы):

  • 14:55 и 15:15 - Ски-альпинизм: женский и мужской спринт;
  • 15:40 - Хоккей: поединок за третье место (Швейцария - Швеция);
  • 17:30 - Конькобежный спорт: мужская дистанция 1500 м;
  • 20:00 - Фигурное катание: произвольная программа у женщин;
  • 20:10 - Хоккей: финальная игра (США - Канада).

Параллельно будут продолжаться квалификационные забеги во фристайле (хафпайп) и решающие стадии группового этапа в керлинге, где мужские сборные начнут борьбу в полуфиналах.

Где смотреть трансляции

Официальным и эксклюзивным транслятором зимней Олимпиады-2026 на территории Украины является "Суспільне Спорт".

Прямые эфиры соревнований доступны на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".

Ранее мы писали, что история со "шлемом памяти" Гераскевича получила продолжение, несмотря на решение МОК.

