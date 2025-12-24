Елена Тополя объяснила, почему на самом деле молчит о деталях развода

Почему Тополи не комментируют развод и его причины

По словам певицы, решение молчать было общим и взвешенным. Она подчеркнула, что даже нейтральные слова могут быть неправильно восприняты или вызвать лишние домыслы.

"Мы не комментируем, потому что для меня ценно и для Тараса. В моем понимании может быть что-то абсолютно безобидное, а он в этом что-то найдет для себя, что я с каким-то подтекстом, возможно, это сказала или еще что-то. Вот чтобы не было потом каких-то таких вопросов и, не дай Бог, проблем с этим, мы решили так", - объяснила она.

Елена Тополя раскрыла, почему не хочет комментировать развод (скриншот)

Артистка отметила, что они с Тарасом приняли это решение слаженно, по-взрослому и без конфликтов. Для обоих главным приоритетом остаются дети и их эмоциональный комфорт.

"Мы решили все очень слаженно, по-доброму, по-хорошему, по-взрослому. И очень стараемся, чтобы мы оставались прекрасными родителями для своих детей и примером человечности, что мы не стали собаками дикими или врагами", - сказала она.

Тарас Тополя с Еленой и детьми (фото: instagram.com/tarastopolia)

По словам Елены, между ней и Тарасом нет вражды. Они сохраняют взаимное уважение и благодарность за общий путь.

"Мы люди, которые выбрали друг друга. Я уважаю свой выбор. Я выбрала лучшее. Так же и Тарас. Для нас важно, чтобы это видели и понимали наши дети", - отметила она.



Что известно о разводе Тополь

Пара была вместе с 2013 года. Они объявили о разводе 1 декабря, отметив, что это совместное и взвешенное решение. Далее планируют двигаться как отдельные личности, но продолжают быть родителями для своих троих детей.

Ранее Тарас Тополя прокомментировал слухи, которые возникли вокруг их развода. Сама же Елена рассказала о своем состоянии после разрыва.