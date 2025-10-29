Алексей Лень стал игроком "Реала": украинец возвращается в Европу после НБА

Алексей Лень - в "Реале": детали громкого трансфера

Интересы 32-летнего украинского баскетболиста представляет агентство SIG Sports, которое и подтвердило факт подписания соглашения с испанским грандом.

По данным американского журналиста Майкла Скотто, Лень заключил многолетний контракт с "Реалом".

При этом в соглашении прописана опция, которая позволит игроку вернуться в НБА уже летом 2026 года, если он получит предложение от одного из клубов ассоциации.

Для Леня это будет первое профессиональное место работы в европейском клубном баскетболе и, соответственно, первый опыт выступлений в самом престижном еврокубке - Евролиге.

Дата дебюта украинца в составе "Королевского клуба" пока неизвестна.

Опыт НБА: путь Алексея Леня

Воспитанник баскетбольной школы "Днепра" выступал в НБА на протяжении 12 сезонов, сменив шесть клубов.

Украинский центровой был выбран "Финикс Санз" под пятым номером драфта НБА 2013 года. Именно в составе "Санз", а также в "Сакраменто Кингз" он провел больше всего времени - по пять сезонов.

Всего в 690 матчах регулярного чемпионата НБА Лень в среднем набирал 6.7 очка, делал 5.3 подбора и 0.9 ассистов за игру.

Последний сезон 2024/2025 украинец провел в трех клубах: "Сакраменто Кингз", "Вашингтон Уизардз" и "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе "Озерных" он провел 10 игр в "регулярке" и 2 в плейоф.

"Реал" - действующий чемпион Испании

Мадридский "Реал" является одним из самых титулованных клубов Европы. Команда является действующим чемпионом Испании, получив "золото" в двух последних сезонах.

На международной арене "Реал" в последний раз выигрывал Евролигу в сезоне 2022/2023.

В следующих розыгрышах команда также демонстрировала высокие результаты, ведь в сезоне 2023/2024 добралась до финала, а в сезоне 2024/2025 остановилась на стадии четвертьфинала.