Олег Винник дал интервью впервые за два года: эксклюзив на РБК-Украина LIFE

Олег Винник дал интервью РБК-Украина LIFE

Певец долгих два года был вне камер и публичных комментариев. Однако начали оживать новосозданные социальные сети Винника и афиши о турах, правда, за границей.

На вопрос, почему артист решил снова выходить в публичное пространство, он отвечает: "Хватит молчать!"

Винник получил первую славу еще в далеких 2000-х в Германии как оперный певец. Однако хотел быть известным как украинец, поэтому отказался от простеленной карьерной тропы и приехал домой.

2022 год изменил все. Артист уехал за границу и фактически исчез с радаров. И на фоне этого поползли слухи, которые певец не может перекричать до сих пор.

Журналистка РБК-Украина Юлия Гаюк встретилась с артистом в Берлине и провела вместе с Олегом день. В большом эксклюзивном интервью вы впервые услышите:

как на самом деле Олег Винник выехал за границу и имел ли на это право

как относится к хейту в соцсетях и отражается ли критика на его здоровье

исполняет ли свои русскоязычные песни и почему

как помогает ВСУ

ждать ли Винника с концертами в Украине

Также Винник ответил на все упреки в его адрес и ответил всем, кто называет его "предателем".

Разговор получился очень откровенный и эмоциональный. Более того - зрителей ждет и другой сюрприз в интервью, о котором вы узнаете накануне премьеры.

Где и когда смотреть интервью с Винником

Премьера интервью с Олегом Винником состоится 11 декабря в 16:00 на YouTube-канале РБК-Украина LIFE.

