Официально. Объявлены дата и место боя Джошуа - Пол

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) официально договорились о поединке в хевивейте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Netflix.
Боксеры сойдутся на ринге в пятницу, 19 декабря. Бой пройдет в американском Майами. Трансляцию обеспечит платформа Netflix.
Джошуа последний поединок провел в сентябре прошлого года, когда досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа в Лондоне на "Уэмбли".
Пол, в свою очередь, должен был драться с Джервонтой Дэвисом в ноябре этого года. Однако бой был отменен после того, как Дэвиса обвинили в домашнем насилии.
Главным стимулом для организации боя стал рекордный гонорар - около 185 долларов.
Именно финансовый аспект стал решающим фактором для Джошуа, который сначала планировал провести менее статусный "разминочный" поединок, но взамен получит шанс на один из самых больших заработков в карьере.
По неофициальным данным, только за выход в ринг британец может получить около 90 миллионов долларов. Это гарантированная сумма, которая не включает потенциальные поступления от Pay-Per-View и долю от продажи билетов.
Гонорар Пола пока не разглашается.
