Одноклубник Забарного отобрал у Ямаля звание главного таланта Европы

Первый из ПСЖ и четвертый - из Франции

20-летний хавбек пережил прорывной сезон в составе ПСЖ, с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также все главные турниры во Франции.

Дуэ опередил 24 других претендентов на трофей, среди которых, в частности - Эстевао из "Челси", Арда Гюлер и Дин Хейсен из "Реала" и Пау Кубарси из "Барселоны".

Вклад Дуэ в рекордный год клуба сделал его первым представителем ПСЖ, который получил Golden Boy.

В целом он четвертый француз, выигравший престижную премию. Ранее ее получали: Поль Погба (2013 год), Антони Марсьяль (2015) и Килиан Мбаппе (2017).

"Это награда всей команды"

Получая трофей, Дуэ подчеркнул, что личное достижение стало возможным благодаря совместной работе внутри клуба.

"Я переполнен гордостью и радостью. Это результат командной работы - моих партнеров, тренера, персонала и всех, кто поддерживает клуб. Особенно хочу поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, который поверил в меня и привел в ПСЖ. Без них я бы не получил эту награду", - сказал победитель.

Премия Golden Boy: что известно

Основана итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт из амстердамского "Аякса".

Среди победителей за 22 года существования награды были: Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд и другие.

В прошлом году награду получил Ламин Ямаль из "Барселоны". По возрасту он мог бы попасть в число претендентов и в этот раз. Но по правилам, футболист, который уже получил премию, не может претендовать на нее повторно.