Одна ошибка - и все: эти знаки Зодиака вычеркивают бывших навсегда

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которые чаще всего не дают второго шанса после разрыва. Они объяснили, что стоит за такой категоричностью и почему эти люди редко возвращаются к прошлым отношениям.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Рыбы часто живут воспоминаниями и могут идеализировать прошлое. Если чувства еще тлеют, они способны вернуться, даже если это не самая лучшая идея.
Весы долго взвешивают "за" и "против". Они могут вернуться, если верят в баланс и шанс все исправить.
Раки очень привязаны к эмоциям и прошлому. Если их зацепить за душу, они могут снова открыть дверь.
Тельцы не любят перемен, поэтому иногда возвращаются к знакомому. Но если их серьезно обидели - второго шанса не будет.
Девы анализируют все до мелочей. Они могут вернуться, но только если видят реальные изменения.
Стрельцы любят свободу, но иногда ностальгия берет верх. Они могут вернуться... но ненадолго.
Близнецы непредсказуемы: сегодня - "никогда", завтра - "а почему бы и нет". Их решение часто зависит от настроения.
Львы не любят признавать поражения. Они могут вернуться, если это подпитывает их эго.
Овны быстро воспламеняются и так же быстро остывают. Возвращение возможно, но только импульсивно и ненадолго.
Козероги серьезно относятся к решениям. Если они ушли - значит, все хорошо обдумали и назад дороги почти нет.
Водолеи ценят независимость превыше всего. Они легко отпускают прошлое и редко оглядываются назад.
Скорпионы - абсолютные чемпионы в "сжигании мостов". Если вы потеряли их доверие - это навсегда, без шансов на возвращение.
Еще больше интересного:
