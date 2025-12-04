Новый трейлер "Эмили в Париже" наделал шума в сети: появилась неожиданная пара (видео)

Чем впечатлил новый трейлер "Эмили в Париже"

Как стало известно из ролика, главная героиня Эмили Купер (Лили Коллинз) на этот раз покидает любимый Париж и отправляется в солнечный Рим. Там ей руководитель Сильви поручила открыть новый офис Грато.

В новом сезоне Эмили ждет развитие отношений с Марчелло, наследником кашемировой империи, которого сыграл Эухенио Франческини. По кадрам уже видно, что между ними вспыхивает химия. В то же время мама мужа скептически относится к идеям американки.

Кадр из трейлера "Эмили в Париже"

Коллинз отмечает, что ее героиня в новом сезоне "смелее, решительнее и авантюрнее". Она меняет имидж, сочетая итальянскую игривость и французский шарм, и пытается наконец научиться жить легче.

Шоураннер Даррен Стар назвал предстоящие серии "одним из своих любимых сезонов". По его словам, новая история будет "больше, глубже и насыщеннее", а отношения - более зрелыми.

Трейлер предлагает фанатам несколько интриг, в частности многих удивил неожиданный роман между Минди и Алфи! Сильви тоже продемонстрирует неожиданную сторону своей личности, а Габриэль заговорит о "будущем".



Когда премьера "Эмили в Париже" 5 сезон и кто сыграет

Выход сериала запланирован на 18 декабря на Netflix. В 5 сезоне возвращаются уже известные актеры:

Лили Коллинз - Эмили Купер;

Филипин Лерой-Белье - Сильви;

Эшли Парк - Минди;

Лукас Браво - Габриэль;

Самуэль Арнольд - Жульен;

Бруно Гуэри - Люк;

Уильям Абади - Антуан;

Люсьен Лависконт - Алфи;

Эудженио Франческини - Марчелло.

Также к новому сезону присоединились новые герои. Так, Брайан Гринберг воплотит Джейка, американца, который живет в Париже, Мишель Ларок - подругу руководительницы Эмили, а Минни Драйвер - принцессу Джейн.