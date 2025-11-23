Норриса и Пиастри дисквалифицировали на Гран-при Лас-Вегаса: что это значит для Ферстаппена

За что наказали "Макларен"

После финиша техническая комиссия Международной автомобильной федерации (FIA) обнаружила чрезмерный износ планки днища болидов - толщина у обоих автомобилей оказалась меньше минимально разрешенных 9 мм.

Нарушение зафиксировали в соответствии с пунктом 3.5.9(e) технического регламента Формулы-1 сезона-2025, после чего и приняли решение о дисквалификации обоих гонщиков.

Как это повлияло на результат

Норрис в Лас-Вегасе закончил гонку вторым, уступив Максу Ферстаппену из "Ред Булл". Пиастри стал четвертым. Но из-за дисквалификации оба получают за гонку 0 баллов.

Таким образом Норрис потерял 18 очков, а Пиастри - 12.

После обновления протокола Ферстаппен сохранил победу, а сразу за ним расположились два пилота "Мерседес" - Джордж Рассел и Андреа Кими Антонелли.

Обострение в чемпионской гонке

Дисквалификация пилотов "Макларена" внесла дополнительную интригу в спор за чемпионство в личном зачете на финише сезона.

Несмотря на потерю очков, Норрис остается лидером общей классификации, но теперь его преимущество над Ферстаппеном и Пиастри сократилось до 24 пунктов.

Зачет пилотов Формулы-1:

Ландо Норрис ("Макларен") - 390 очков Оскар Пиастри ("Макларен") - 366 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 366

В сезоне-2025 осталось всего два этапа - в Катаре (30 ноября) и финальный - в Абу-Даби (7 декабря).

Это означает, что Ферстаппен получает реальный шанс вмешаться в борьбу за титул, хотя еще в августе он отставал от лидера на 97 очков.

Особенно драматично выглядит ситуация Пиастри: большую часть сезона он возглавлял чемпионат, но шесть гонок без подиумов серьезно ударили по его позициям.