"Невозможно прокормить семью". Известный украинский актер признался, сколько зарабатывает в театре

Какова ситуация с зарплатами в театрах

Текучев, который работает в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки, отметил, что уровень оплаты в топовых заведениях Киева несколько выше, чем в регионах, однако все равно недостаточен для жизни.

"Тебе может очень нравиться то, чем ты занимаешься. Например, работа в театре. Я от этого получаю огромное удовольствие, но на тот уровень оплаты невозможно прожить и прокормить семью на заработную плату", - заявил актер.

Он добавил, что в менее известных театрах зарплаты могут быть на уровне минимальной. Именно из-за финансовой невовлеченности и нереализованности многие талантливые актеры вынуждены уходить из профессии.

Где актеры зарабатывают на самом деле

По словам Павла, работа в кино также не дает ощущения стабильности, ведь она является ситуативной: после месяцев активных съемок артист может год оставаться без предложений.

Сейчас самым быстрым и эффективным способом заработка для медийных лиц является не сцена, а цифровые площадки.

"Мне кажется, что люди в основном зарабатывают на своих соцсетях, рекламе. Это приносит гораздо больше денег. То есть приходим к тому, что медийность - это более легкий заработок", - резюмировал Текучев.