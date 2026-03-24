"Не связывайтесь с ними". Руководитель Дворца "Украина" резко высказался о Павлике и его жене

Что известно о скандале с концертом Павлика

Дворец "Украина" выступил инициатором и организатором концерта Виктора Павлика, но во время действа менеджер и жена артиста столкнулась с психологическим давлением и унижением.

Сам Павлик заявил о создании неприемлемых условий для работы. Его концерт внезапно остановили. Причиной стало якобы "ужасное" пение. Артисту хотели уколоть адреналин, с чем жена не согласилась.

Впоследствии у себя в сториз Репяхова показала часть общения с директором заведения и оргнизатором Сергеем Перманом. На видео можно услышать, как он грубо высказывается в ее адрес, в частности во время паузы в концерте.

"Я трижды снижал цены на билеты, чтобы их продать. Вы меня довели! Вы глупый человек, лезете куда вам не надо. Вы не директор, вы ноль", - сказал он.

На другой записи слышно, как Сергей называет Екатерину непрофессиональной и угрожает вывести её из заведения.

Что сказал Перман о семье Павлика

На фоне обнародованных записей он назвал супругов профессиональными провокаторами и призвал с ними не связываться.

"Это семья профессиональных провокаторов, умоляю не связывайтесь с ними! Нам нужно запускать следующие проекты, а вся команда без сил и желания что-либо делать", - отметил Сергей.

Отдельно он прокомментировал позицию Виктора Франковича, который встал на сторону жены и выразил ее поддержку.

"Мне хочется ответить человеку, когда-то хорошему человеку, который превратился в тряпку для пола. Но у меня нет слов, закончились пару дней назад", - сказал он.

По мнению Пермана, Павлик потерял мужскую волю, совесть и стыд.

"И добавлю, что я никогда не сталкивался с таким невозможным непрофессионализмом и полным отсутствием мужской воли, совести и стыда. Я не могу понять, что он жертва или чудовище? Просто отвратительно", - заявил Перман.

