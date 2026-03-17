"Не остался без Оскара". Шон Пенн получил уникальный подарок в Украине (видео)

Шон Пенн получил "Оскар" в Украине

В сети появилось видео, на котором актер получает особый презент во время визита в Киев. Представители "Укрзалізниці" подарили ему статуэтку "Оскар", но не из золота.

"Шон Пенн не остался без Оскара, и получил его от Укрзалізниці! Спасибо за поддержку Украины, за то, что вы рядом и выбираете быть здесь вместе с нами", - говорится в сообщении.

Украинская версия награды была изготовлена из стали вагона, который получил повреждения в результате российского обстрела.

"Эта награда не ограничивается достижениями в кино. Она отмечает стойкость, человечность и отвагу, которая держит всех нас в движении", - добавили представители железной дороги.



Победа на "Оскаре-2026"

Напомним, в ночь на 16 марта в Лос-Анджелес состоялась 98-я церемония премии "Оскар". Пенн одержал победу в номинации за лучшую мужскую роль второго плана за работу в фильме режиссера Пол Томас Андерсон "Одна битва за другой".

Это уже третья статуэтка в карьере актера. Впрочем, получить ее лично он не смог, поэтому на сцену вместо него вышел коллега Киран Калкин. Он объявил, что актер не может присутствовать или не хочет. Впоследствии выяснилось, что Шон пропустил церемонию из-за визита в Украину.

Здесь он в частности встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поделился совместным фото с актером и поблагодарил его за многолетнюю поддержку.

"Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь в дальнейшем с нашей страной и нашим народом", - отметил он.

Шон Пенн встретился с Зеленским (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Тронул словами о приезде актера и певец и глава "Культурного Десанта" Коля Серга. Он опубликовал совместное фото со звездой и прокомментировал важность его поддержки.

"Он не был в зале (Оскара - ред), потому что был там, где он крайне необходим, где его поддержка помогает людям держаться и где цена его присутствия измеряется не вспышками камер и белоснежными улыбками, а верой и вдохновением людей, которые борются за место для света в мире нависшей тьмы", - подчеркнул он.

Коля Серга с Шоном Пенном (фото: instagram.com/thekolya)

Стоит отметить, что еще в ноябре 2022 года Пенн передал одну из своих статуэток президенту Украины как символ веры в победу.