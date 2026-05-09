Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Не ожидал". Ращук отреагировал на резонансное интервью жены о его измене (видео)

18:43 09.05.2026 Сб
3 мин
Актер-воин обратился к подписчикам с важным посланием
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Не ожидал". Ращук отреагировал на резонансное интервью жены о его измене (видео) Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук (коллаж: РБК-Украина)
Актер и воин Владимир Ращук впервые вышел на связь после резонансного интервью жены Виктории Билан, которая раскрыла подробности его супружеской измены.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Как Ращук отреагировал на резонансное интервью жены

В своем обращении в сториз актер поблагодарил друзей, коллег и собратьев за поддержку после волны обсуждений в сети.

"Я очень благодарен всем своим друзьям, коллегам, собратьям за очень теплые и важные слова и за ту поддержку, которую вы дали мне. Это бесценно. Я даже не ожидал, что у меня есть такое количество адекватных, крутых людей", - отметил он.


Владимир дал понять, что не хочет чрезмерного внимания к своей личной жизни на фоне полномасштабной войны. Он призвал пользователей сосредоточиться на поддержке армии.

"В стране есть гораздо более важные проблемы, чем личная жизнь и развод какого-то там Ращука. Хочу, чтобы вы весь свой праведный гнев переместили на донат против России. Это гораздо сейчас важнее", - добавил он.


Что Виктория Билан-Ращук рассказала об измене мужа

Напомним, на днях актриса впервые прокомментировала разрыв с отцом своего сына. Мальчик родился в октябре прошлого года после шестой попытки ЭКО.

В разговоре с Алиной Доротюк она призналась, что об изменах узнала через переписку. Более того, на последнюю процедуру искусственного оплодотворения муж шел, будучи в отношениях с другой.

"Подлость вся в том, что на последнее ЭКО он со мной шел уже встречаясь с этой особой", - сказала Виктория.

Несколько раз она прощала и пыталась сохранить семью, но со временем снова ловила Владимира на лжи.

Владимир и Виктория Ращуки (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Супруги прожили в браке 11 лет. Официально они еще не развелись, но Владимир уже подал соответствующее заявление в суд. По словам Виктории, это произошло 14 ноября - "на следующий день после юбилея свадьбы".

Также у актрисы есть дочь Екатерина, которую она воспитывала вместе с Ращуком.

О разрыве пары стало известно в апреле этого года. Тогда Владимир заявил, что у него "произошли определенные переоценки в жизни". Он также не скрывал, что испытывает новые чувства.

"Я полюбил. Кто-то говорит, что предатель, но вы походите в моих сапогах, поживите мою жизнь, а уже потом будете осуждать и рассказывать, как кому жить", - рассказал он.

