Хамайко об обиде на мужа за решение пойти на войну: "Не тот Андрей, которого я знала"

Жизнь с обидой

Хамайко призналась, что узнав о решении мужа, не сразу смогла принять этот выбор и долго жила с обидой. Она откровенно заявила, что на тот момент ей казалось: "это уже не тот Андрей", которого она знала, а война очень изменила его как человека и как мужа.

По словам телеведущей, самым сложным был не сам факт его решения, а внутреннее неприятие и страх потерять привычную семейную реальность. Она также подчеркнула, что со временем пришла к пониманию его выбора, но путь к этому был мучительным и долгим.

"Он очень замкнулся. Это уже не тот человек, не тот Андрей, которого я знала до 2022 года. Мы начинаем общаться на разных языках и не понимать друг друга", - пояснила Валентина.

Кто-то уходит, а кто-то - остается

Хамайко добавила, что война по-разному изменила членов ее семьи.

"Кто-то идет на фронт, а кто-то остается дома с эмоциональной нагрузкой и постоянной тревогой", - отметила она.

Именно поэтому, подчеркнула ведущая, отношения проходят сверхтяжелое серьезное испытание.

В конце звезда "Плюсов" отметила, что сегодня уже совсем иначе смотрит на тот период, но честно признает: принять решение мужа было для нее одним из самых тяжелых личных вызовов.

Что известно о решении Андрея и его службе в армии

Стоит добавить, что Андрей Онистрат - известный украинский бизнесмен и вице-президент Федерации триатлона Украины добровольно присоединился к Силам обороны Украины в 2022 году. Он объяснил тогда свое решение "желанием защищать страну и быть полезным в самое трудное для нее время". Сначала он служил в составе подразделений территориальной обороны, а затем выполнял задачи в боевых зонах.