НБА: Михайлюк устроил "дождь" из трехочковых и стал лучшим в матче с чемпионами (видео)

13:11 06.04.2026 Пн
Украинский защитник выдал один из своих самых результативных перформансов в 2026 году и возглавил команду по ключевому показателю
aimg Андрей Костенко
Святослав Михайлюк (фото: x.com/utahjazz)

Украинский баскетболист "Юты Джаз" Святослав Михайлюк в ночь на 6 апреля продемонстрировал яркую игру в регулярном чемпионате НБА. В противостоянии с лидером Запада "Оклахомой-Сити Тандер" украинец стал одним из самых заметных игроков на площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

Второй лучший результат года

Михайлюк, который в последнее время имел ограниченную игровую практику (появился лишь в 9 из 30-ти последних поединков), получил шанс от тренерского штаба и сполна им воспользовался. Выйдя со скамейки запасных, 28-летний украинец провел в игре более 23 минут.

За это время Святослав набрал 17 очков - это его второй показатель по результативности в 2026 году (больше было только в феврале против "Индианы" - 18). Кроме того, Михайлюк сделал 4 подбора, отдал 1 ассист и выполнил 1 перехват.

Рекордные попытки и лидерство

Главным оружием украинца снова стали дальние броски. Михайлюк установил собственный рекорд сезона, выполнив сразу 14 трехочковых попыток, 5 из которых оказались точными. Всего 15 из своих 17-ти очков он набрал именно из-за дуги.

Несмотря на то, что "Юта" потерпела сокрушительное поражение со счетом 111:146, Святослав стал лучшим в составе своей команды по показателю "+/-". Его результат составил всего (-2), тогда как у партнеров по стартовой пятерке этот показатель достигал критических отметок.

Турнирное положение "Джаз"

Для команды Михайлюка это поражение стало уже девятым подряд. Сейчас "Юта" занимает последнее место в таблице Западной конференции (21 победа в 79-ти матчах).

До конца регулярного чемпионата "Джаз" осталось провести три встречи. Ближайшая состоится уже в среду, 8 апреля, против "Нью-Орлеан Пеликанс".

Ранее стало известно, что НБА получит две новые команды и перекроит границы конференций.

