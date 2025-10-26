Самый дорогой матч в истории. "Реал" - "Барселона": где смотреть первое "Эль-Класико" сезона

Доминирование "Барсы"

В течение сезона-2024/25 принципиальные соперники играли между собой четыре раза - и во всех матчах победила "Барселона".

Сначала наш Андрей Лунин, подменявший травмированного Тибо Куртуа получил четыре гола в Мадриде (0:4). Произошло это в октябре прошлого года в рамках первого круга Ла Лиги.

Но и Куртуа, вернувшись в ворота, ситуацию не исправил: он также пропускал от Ямаля и компании по четыре в среднем за матч.

В финале Суперкубка было 2:5 в аравийской Джидде в январе. А затем, в конце апреля - 2:3 в Севилье - в финале Кубка Испании.

Завершающая встреча состоялась в мае в Барселоне в рамках второго круга Ла Лиги и тоже принесла успех "Барсе" - 4:3.

Итак за четыре поединка "Реал" получил от "Барсы" 16 мячей в свои ворота. Забив при этом семь.

Чего ждать сегодня

Обе команды традиционно считаются главными претендентами на титул Ла Лиги. Этот сезон не стал исключением. После 9-ти туров и "Реал", и "Барселона" уверенно держатся в верхней части таблицы.

"Реал" одержал победу в восьми из девяти матчей чемпионата и сейчас возглавляет чемпионскую гонку. "Барселона" идет второй, отставая на два очка.

Поэтому результат "Эль-Класико" может изменить лидера чемпионата.

Самый дорогой матч в истории

По данным испанской газеты Marca, сегодняшнее "Эль-Класико" станет самым дорогим матчем в истории футбола.

Общая стоимость всех игроков стартовых составов команд составляет 1,771 миллиарда евро. Если учитывать полные заявки команд, то сумма вырастет до 2,51 миллиарда.

Интересно, что сейчас самым дорогим матчем в истории является также "Эль-Класико" - когда "Реал" и "Барселона" сошлись в битве за Суперкубок Испании-2025 (1,67 млрд).

В общем "Реал" играл в 8-ми из 10-ти самых дорогих матчах, тогда как "Барса" только в двух. Еще в 7-ми таких поединках непременно присутствует представитель АПЛ.

Самые дорогие матчи в истории (по состоянию на сегодня):

"Реал" - "Барселона", Суперкубок Испании-2025 - 1,67 млрд евро "Манчестер Сити" - "Реал", Лига чемпионов-2024/25 - 1,67 млрд "Реал" - "Арсенал", Лига чемпионов-2024/25 - 1,64 млрд евро "Реал" - "Манчестер Сити", Лига чемпионов-2023/24 - 1,62 млрд "Арсенал" - "Реал", Лига чемпионов-2024/25 - 1,63 млрд ПСЖ - "Реал", Клубный чемпионат мира-2025 - 1,61 млрд "Манчестер Сити" - "Реал", Лига чемпионов-2023/24 - 1,58 млрд "Манчестер Сити" - "Арсенал", АПЛ-2023/24 - 1,58 млрд "Реал" - "Барселона", Ла Лига-2024/25 - 1,54 млрд "Ливерпуль" - "Манчестер Сити", АПЛ-2019/20 - 1,53 млрд

Андрей Лунин на тренировке "Реала" (фото: x.com/realmadriden)

Роль Лунина

Составляя анонсы и прогнозы на матч, испанские СМИ единодушны относительно роли украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина.

Нашему футболисту снова прогнозируют статус запасного, поскольку Тибо Куртуа не имеет проблем со здоровьем. Отметим, что отечественный голкипер не сыграл в текущем сезоне еще ни одного матча.

Где смотреть "Эль-Класико"

Поединок стартует в 17:15 по киевскому времени.

В Украине его эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция доступна по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Комментировать матч будут Виталий Волочай и Виталий Зверов.