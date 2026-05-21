"Наши козаки": звездные легионеры "Шахтера" покорили сеть яркими вышиванками

15:58 21.05.2026 Чт
2 мин
Лассина Траоре и Проспер Оба примерили традиционный украинский наряд
aimg Андрей Костенко
"Наши козаки": звездные легионеры "Шахтера" покорили сеть яркими вышиванками Проспер Оба и Лассина Траоре (фото: x.com/FCShakhtar)
Сегодня, 21 мая, Украина отмечает День вышиванки. Африканские футболисты донецкого "Шахтера" продемонстрировали, что украинская культура не имеет границ и искренне восхищает иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х чемпионов Украины.

Украинские обереги и африканский колорит

Главными звездами праздничной акции "горняков" стали форварды команды - буркиниец Лассина Траоре и нигериец Проспер Оба. Футболисты появились на публике в стильных современных вышиванках.

В пресс-службе "Шахтера" отметили, что для клуба вышиванка - это гораздо больше, чем просто элемент гардероба или красивая историческая традиция.

"Это настоящий код нашей нации, живой символ силы, свободы и непокорности Украины. В каждом вышитом узоре заложена память о предках, многовековую борьбу за независимость и безграничная любовь к родной земле. Каждого украинца, где бы он ни был, объединяет прочная нить веры, достоинства и единства, которую невозможно разорвать", - отмечают в донецком клубе.

Траоре и Оба в Украине

Ранее Траоре, который выступает за "Шахтер" с 2021 года, рассказывал, что за эти пять лет Украина стала для него вторым домом. А сам он уже чувствует себя почти украинцем: адаптировался к местной культуре и даже вдохновенно поет гимн перед матчами в знак уважения к стране.

У Оба украинский стаж - гораздо меньше. Он только летом прошлого года перебрался в черкасский ЛНЗ из чемпионата Португалии. Футболист очень ярко проявил себя в первой части сезона-2025/26, после чего получил приглашение от отечественного гранда.

Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким