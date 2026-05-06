"НАШЕБАЧЕННЯ 6" возвращается с Jamala, Тиной Кароль и донатами для ВСУ

10:08 06.05.2026 Ср
2 мин
Зрителей ждут неожиданные дуэты и музыкальные эксперименты
aimg Иванна Пашкевич
"Нашебачення 6" соберет звезд в Киеве ради донатов на Силы обороны (афиша предоставлена пресс-службой мероприятия)

Уже 7 мая в Киеве состоится "НАШЕБАЧЕНЬЕ 6: ВНОВЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" - музыкальный донат-конкурс от команды Badstreet Boys, который за несколько лет стал одним из самых ожидаемых событий весны.

Подробнее об этом узнайте в материале на РБК-Украина.

Больше интересного: От романтика 90-х до бойца "Сичи": Юрко Юрченко готовит особый драйв во Львове

В этом году шоу традиционно объединит музыку, юмор и благотворительность. На сцене появятся неожиданные дуэты, экспериментальные номера и артисты разных жанров.

В то же время главной целью события остается сбор средств в поддержку Сил обороны Украины.

Как и в предыдущие годы, организаторы отмечают: победитель конкурса известен заранее.

"Мы сами не до конца понимаем, что там будет происходить, но точно знаем одно - будет странно, громко и очень донатно. Не пропустите "НАШЕБАЧЕННЯ 6", которые мы все пропустили НАШЕБАЧЕННЯ 3, 4 и 5", - отметили организаторы Слава Кедр, Ежу и Юра Корогодин.

Среди участников "НАШЕБАЧЕННЯ 6" - Jamala, Тина Кароль, Kurgan&Agregat, ТИК, Виктор Павлик, Laud, Даша Астафьева, Саша Чемеров, Стас Королев, а также Юля Юрина & Ґвара и Мирослав Кувалдин & 421.

Афиша "НАШЕБАЧЕННЯ 6"

Отдельно заявлен и специальный гость - Eminem.

Событие состоится 7 мая в 18:00 в Центре культуры и искусств КПИ. В то же время присоединиться к шоу можно будет и онлайн - трансляцию проведут на YouTube-канале BADstreet Boys.

Зрители смогут поддержать любимых исполнителей донатами: во время эфира будет работать общий сбор, а также отдельные банковские ссылки для каждого участника.

Кроме того, на мероприятии проведут благотворительные аукционы, где можно будет приобрести памятные вещи и дополнительно задонатить.

