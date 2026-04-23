Мундиаль без Ямаля: роковой пенальти может стоить звезде "Барселоны" поездки на ЧМ-2026 (видео)

12:08 23.04.2026 Чт
2 мин
Юный талант "сине-гранатовых" получил повреждение сразу после результативного удара - известны первые подробности медицинского обследования
aimg Андрей Костенко
Ламин Ямаль (фото: x.com/FCBarcelona)

"Барселона" одержала минимальную победу над "Сельтой" в очередном поединке Ла Лиги, однако успех был омрачен травмой Ламина Ямаля. Медики неутешительны в прогнозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

Читайте также: Представитель Трампа предложил заменить Иран Италией на ЧМ-2026

Забил и сразу упал

Инцидент произошел на 40-й минуте поединка 33-го тура Ла Лиги. Ямаль взялся исполнять пенальти, однако во время самого момента удара почувствовал резкую боль. Мяч оказался в сетке, но праздновать гол юная звезда уже не смог - футболист упал на газон и позвал врачей. Тренерский штаб каталонцев был вынужден провести экстренную замену.

Гол и травма Ямаля (видео: Megogo)

Диагноз и сроки восстановления

Первые медицинские обследования принесли тревожные новости. Предварительно у игрока диагностирован разрыв подколенного сухожилия левой ноги. Окончательный вердикт врачи вынесут после проведения серии дополнительных тестов.

Если диагноз подтвердится, испанец гарантированно пропустит все матчи "Барселоны", оставшиеся до конца сезона. Наибольшее беспокойство вызывает участие вингера в ЧМ-2026.

Несмотря на сложность повреждения, врачи дают осторожные прогнозы относительно шансов Ямаля восстановиться непосредственно к старту Мундиаля, однако игровая форма лидера сборной Испании остается под большим вопросом.

Ямаль в текущем сезоне

В сезоне-2025/26 18-летний вингер демонстрирует феноменальную статистику: в 45-ти матчах за "Барселону" он забил 24 гола и отдал 18 ассистов.

Каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 82 очка в 32-х турах. Они опережают ближайшего преследователя - мадридский "Реал" на 9 пунктов.

Ранее мы рассказали о пяти звездных кандидатах на место Сергея Реброва в сборной Украины.

Больше по теме:
ФутболЧемпионат мираСборная ИспанииБарселона