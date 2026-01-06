Молитва среди руин храма: украинские военные выпустили клип, который разрывает душу (видео)

"Культурні сили" выпустили клип на песню "Капелан"

Главным героем клипа стал Олекса Сокол - человек, чей жизненный путь сам по себе является сценарием для фильма. Он воевал с 2014 года, прошел путь от парамедика до командира противотанкового взвода.

После тяжелого ранения и длительной реабилитации Олекса нашел утешение в вере, завершил обучение в Богословской академии и вернулся к собратьям уже как капеллан.

"Я имею опыт служения на фронте и точно знаю: храм - это не всегда здание. Это может быть любой подвал или блиндаж. Где собираются люди, - там и храм", - говорит Олекса.

Капеллан Олекса Сокол (фото: "Культурні сили")

Съемки проходили на деоккупированной территории в разрушенном храме - одном из более 700 религиозных объектов Украины, пострадавших от рук оккупантов. Однако пустые глазницы выбитых окон храма лишь подчеркнули силу слов песни.

Особого звучания треку добавил Джош Гомми - лидер легендарной группы Queens of the Stone Age. Всемирно известный гитарист добавил собственную партию, поддержав украинских защитников в их борьбе.

А бэк-вокал к песне исполнили действующие военные капелланы Вооруженных Сил Украины, что придало композиции молитвенной искренности.

Автор песни Александр Ремез отмечает, что это произведение имеет целью лелеять гнев к врагу и веру в нашу правду.

Александр Ремез (фото: "Культурні сили")

Этот релиз перекликается с открытием памятного знака "Військові капелани" на Аллее украинского войска. Знак в форме сияющего сердца в щите символизирует миссию капелланов - защищать душу воина и нести свет надежды туда, где царит тьма войны.