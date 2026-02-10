МОК пошел на компромисс: что запретили и разрешили Гераскевичу

Что запретил МОК

На шлеме Гераскевича изображены фото украинских атлетов, погибших после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Спортсмен использовал его во время тренировок в Кортина-д'Ампеццо.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой официально разрешить экипировку для стартов, однако получил отказ.

В МОК заявили, что понимают желание спортсмена почтить память погибших, однако шлем якобы противоречит действующим правилам.

"Игровое поле должно оставаться максимально нейтральным. Есть установленные нормы, которых должны придерживаться все", - пояснил представитель МОК Марк Адамс.

Какую альтернативу предложили

В комитете предложили Гераскевичу заменить шлем на черную повязку на руке.

По словам представителей МОК, это "приемлемый компромисс", который позволяет почтить память без нарушения регламента.

Организация апеллирует к правилу 50.2 Олимпийской хартии, которое запрещает любые политические, религиозные или иные демонстрации на спортивных аренах.

Позиция Гераскевича

Сам спортсмен с решением не согласен.

"Это несправедливо. Я не вижу здесь никакой политической или дискриминационной пропаганды. Это лишь память о людях, которых мы потеряли", - заявил Гераскевич.

Он отметил, что стремится привлекать внимание мира к войне в Украине, одновременно уважая олимпийские правила.

Для чего создали "шлем памяти"

По информации НОК Украины, шлем был создан исключительно для чествования погибших спортсменов. Он не содержит рекламы, не имеет политических лозунгов и соответствует техническим и безопасным требованиям.

На нем размещены портреты более 20 украинских атлетов, среди которых друзья и знакомые Гераскевича - боксеры, тяжелоатлеты, хоккеисты, тренеры и юные спортсмены.

Когда стартует украинец

Сейчас Гераскевич продолжает подготовку к соревнованиям. Официальные старты по скелетону на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

Украинец планирует отстаивать свое право выступать с символом памяти и не исключает дальнейших обращений в МОК.