МОК пошел на компромисс: что запретили и разрешили Гераскевичу

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет использовать на соревнованиях зимних Олимпийских игр-2026 "шлем памяти" с портретами погибших в войне спортсменов. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). В то же время организация предложила украинцу "компромиссный вариант".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На шлеме Гераскевича изображены фото украинских атлетов, погибших после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Спортсмен использовал его во время тренировок в Кортина-д'Ампеццо.
Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой официально разрешить экипировку для стартов, однако получил отказ.
В МОК заявили, что понимают желание спортсмена почтить память погибших, однако шлем якобы противоречит действующим правилам.
"Игровое поле должно оставаться максимально нейтральным. Есть установленные нормы, которых должны придерживаться все", - пояснил представитель МОК Марк Адамс.
В комитете предложили Гераскевичу заменить шлем на черную повязку на руке.
По словам представителей МОК, это "приемлемый компромисс", который позволяет почтить память без нарушения регламента.
Организация апеллирует к правилу 50.2 Олимпийской хартии, которое запрещает любые политические, религиозные или иные демонстрации на спортивных аренах.
Сам спортсмен с решением не согласен.
"Это несправедливо. Я не вижу здесь никакой политической или дискриминационной пропаганды. Это лишь память о людях, которых мы потеряли", - заявил Гераскевич.
Он отметил, что стремится привлекать внимание мира к войне в Украине, одновременно уважая олимпийские правила.
По информации НОК Украины, шлем был создан исключительно для чествования погибших спортсменов. Он не содержит рекламы, не имеет политических лозунгов и соответствует техническим и безопасным требованиям.
На нем размещены портреты более 20 украинских атлетов, среди которых друзья и знакомые Гераскевича - боксеры, тяжелоатлеты, хоккеисты, тренеры и юные спортсмены.
Сейчас Гераскевич продолжает подготовку к соревнованиям. Официальные старты по скелетону на Олимпиаде начнутся 12 февраля.
Украинец планирует отстаивать свое право выступать с символом памяти и не исключает дальнейших обращений в МОК.
