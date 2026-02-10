RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

МОК пошел на компромисс: что запретили и разрешили Гераскевичу

Владислав Гераскевич (фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)
Автор: Андрей Костенко

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет использовать на соревнованиях зимних Олимпийских игр-2026 "шлем памяти" с портретами погибших в войне спортсменов. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). В то же время организация предложила украинцу "компромиссный вариант".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что запретил МОК

На шлеме Гераскевича изображены фото украинских атлетов, погибших после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Спортсмен использовал его во время тренировок в Кортина-д'Ампеццо.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой официально разрешить экипировку для стартов, однако получил отказ.

В МОК заявили, что понимают желание спортсмена почтить память погибших, однако шлем якобы противоречит действующим правилам.

"Игровое поле должно оставаться максимально нейтральным. Есть установленные нормы, которых должны придерживаться все", - пояснил представитель МОК Марк Адамс.

Какую альтернативу предложили

В комитете предложили Гераскевичу заменить шлем на черную повязку на руке.

По словам представителей МОК, это "приемлемый компромисс", который позволяет почтить память без нарушения регламента.

Организация апеллирует к правилу 50.2 Олимпийской хартии, которое запрещает любые политические, религиозные или иные демонстрации на спортивных аренах.

Позиция Гераскевича

Сам спортсмен с решением не согласен.

"Это несправедливо. Я не вижу здесь никакой политической или дискриминационной пропаганды. Это лишь память о людях, которых мы потеряли", - заявил Гераскевич.

Он отметил, что стремится привлекать внимание мира к войне в Украине, одновременно уважая олимпийские правила.

Для чего создали "шлем памяти"

По информации НОК Украины, шлем был создан исключительно для чествования погибших спортсменов. Он не содержит рекламы, не имеет политических лозунгов и соответствует техническим и безопасным требованиям.

На нем размещены портреты более 20 украинских атлетов, среди которых друзья и знакомые Гераскевича - боксеры, тяжелоатлеты, хоккеисты, тренеры и юные спортсмены.

Когда стартует украинец

Сейчас Гераскевич продолжает подготовку к соревнованиям. Официальные старты по скелетону на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

Украинец планирует отстаивать свое право выступать с символом памяти и не исключает дальнейших обращений в МОК.

Ранее мы сообщили, что МОК подает сигналы о возвращении россиян.

Также мы писали, что русский - стал официальным рабочим языком зимних Игр-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины