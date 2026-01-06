Могилевская ошеломила, как на Крещение ныряла в ледяной водоем (видео)

Певица Наталья Могилевская поздравила подписчиков с Крещением и показала традиционное купание в ледяной воде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
На опубликованных кадрах Могилевская появляется в белом полотенце и босиком идет по снегу к открытому бассейну под открытым небом.
Вокруг - зимний пейзаж, морозный воздух и атмосфера настоящего праздничного ритуала. После погружения певица не скрывает эмоций.
"Это просто невероятно", - поделилась она в видео.
В заметке под роликом исполнительница обратилась к своим подписчикам, поздравив их с праздником и поинтересовавшись, кто также поддерживает эту традицию.
"С праздником Крещения, друзья! Кто поддерживает традицию купания? Пусть святая вода дарит здоровье, а в душе всегда царит покой", - написала артистка.
Видео быстро вызвало активную реакцию в сети.
В комментариях пользователи по-разному отреагировали на видео. Часть подписчиков восхищаются смелостью артистки и поздравляют ее с праздником, тогда как другие обращают внимание на возможные риски такого купания и отмечают опасность резкого погружения в холодную воду.
