Михайлюк набрал 11 очков за 17 минут в самом коротком матче сезона "Юты"

Пятница 19 декабря 2025 12:55
Святослав Михайлюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел матч против "Лос-Анджелес Лейкерс" в стартовой пятерке "Юты Джаз", набрав 11 очков за 17 минут на площадке. Хотя "Юта" проиграла со счетом 135:143, Михайлюк продолжил серию результативных игр в сезоне НБА 2025/26.

О том, как завершились встречи - рассказывает РБК-Украина.

Возвращение в старт и индивидуальные показатели

После того, как Михайлюк пропустил предыдущую встречу против "Далласа", тренерский штаб "Юты" вернул украинца в стартовую пятерку. До вынужденной паузы защитник имел серию из 24 матчей подряд, которые он начинал с первых минут.

В противостоянии с "Лейкерс" (135:143) Святослав отыграл лишь 17 минут - это его самый короткий игровой отрезок в сезоне 2025/26.

Однако за это время он успел записать на свой счет 11 очков, реализовав три дальних броска и два штрафных удара. Также украинец помог команде одним подбором.

Для Михайлюка это уже 11-й поединок в текущем регулярном чемпионате, где он набирает 10 и более очков. Для сравнения, за весь прошлый сезон в составе "Джазменов" он имел 16 таких результативных матчей.

Наименьшая игровая практика Михайлюка в сезоне 2025/26

До игры в Лос-Анджелесе наименее длительным выступлением украинца был матч против "Миннесоты". Обновленный список игр с наименьшим хронометражем выглядит так:

  • "Лейкерс" - 17 минут (11 очков)
  • "Миннесота Тимбервулвз" - 18 минут (6 очков)
  • "Нью-Йорк Никс" - 19 минут (3 очка)
  • "Голден Стэйт Уорриорз" - 20 минут (2 очка)
  • "Оклахома-Сити Тандер" - 22 минуты (8 очков)

Ход игры и позиции в таблице

Матч против "Лейкерс" складывался для "Юты" положительно на протяжении трех четвертей.

Команда Михайлюка лидировала перед финальным отрезком, однако полностью провалила четвертую двенадцатиминутку, уступив в ней с разницей в 12 очков.

Итоговый счет встречи - 135:143 в пользу калифорнийцев.

Сейчас "Юта Джаз" находится на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 10 побед при 16 поражениях.

Следующий шанс улучшить положение команда будет иметь в ночь на 21 декабря (воскресенье). В 04:30 по киевскому времени подопечные Уилла Харди сыграют против "Орландо".

Ранее мы сообщали, как 18-летний юноша шокировал НБА уникальным рекордом превзойдя Джеймса Леброна и Коби Брайта.

Также узнайте, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

Украина Баскетбол
