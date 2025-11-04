ua en ru
Михайлюк помог "Юте" остановить серию поражений: драматическая победа над "Бостоном"

Вторник 04 ноября 2025 09:15
UA EN RU
Михайлюк помог "Юте" остановить серию поражений: драматическая победа над "Бостоном" Святослав Михайлюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог "Юте Джаз" обыграть "Бостон Селтикс" в матче НБА со счетом 105:103, остановив серию из трех поражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Ключевой камбэк после неудачного старта

После двух четвертей "Юта" уступала на десять очков (36:46), но в третьей десятиминутке смогла изменить ход поединка.

Благодаря серии точных бросков хозяева сократили отставание и даже вышли вперед на два очка. В последней четверти, несмотря на попытки "Бостона" вырвать победу, команда Михайлюка удержала минимальное преимущество и праздновала успех.

Статистика Михайлюка

Святослав Михайлюк провел на паркете 29 минут 21 секунду. За это время он набрал девять очков, сделал шесть подборов и одну результативную передачу.

Украинец реализовал один трехочковый из восьми попыток - это самый низкий показатель с апреля 2025 года, когда он еще выступал за "Бостон".

Путь украинца в НБА

Напомним, именно в составе "Бостона" Михайлюк стал вторым украинским чемпионом НБА, получив титул в сезоне 2023/24.

После победного года он перешел в "Юту", где сейчас является стабильным игроком ротации и регулярно выходит в старте.

Текущее положение и следующий матч

После семи игр "Юта Джаз" занимает 11-е место в Западной конференции с тремя победами. Следующий матч команда проведет в ночь на четверг, 6 ноября, против "Детройт Пистонс".

Ранее мы сообщали, как ограбили звезду "Оклахома-Сити Тандер" Шея Гилджеса-Александера во время матча.

Также читайте об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

Кроме того, смотрите, как баскетбольная команда "Реал" официально представил украинца Алексея Леня.

