Месси впервые триумфует в MLS: исторический успех "Интер Майами" (видео)

Кубок MLS, финал

"Интер Майами" - "Ванкувер Уайткэпс" - 3:1

Голы: Окампо (автогол), 8, Де Пауль, 71, Альенде, 90+6 - Ахмед, 60

Как прошел финал

Уже на 8-й минуте "Интер Майами" вышел вперед после автогола Окампо, который срикошетил мяч в собственные ворота после передачи Альенде.

В начале второго тайма "Ванкувер" сравнял счет - Ахмед замкнул передачу с правого фланга. Канадцы могли выйти вперед, но после удара Сабби мяч "посчитал" штанги и не залетел в ворота.

Ключевой момент произошел на 71-й минуте: Месси отобрал мяч в центре поля и вывел Де Пауля один на один с вратарем - 2:1.

В компенсированное время аргентинец снова выступил в роли ассистента - на этот раз на Альенде, который точным ударом установил окончательный счет - 3:1.

Исторические достижения "Интер Майами" и Месси

Этот трофей стал первым чемпионским титулом MLS в истории "Интер Майами", созданного в 2018 году.

Для Месси это уже 48-й трофей в карьере. Аргентинец побеждал во всех национальных чемпионатах, в которых выступал. Он 10 раз триумфовал в Испании с "Барселоной", дважды - во Франции с ПСЖ и вот теперь - в США с "Интер Майами".

В текущем сезоне в Северной Америке аргентинец провел 42 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 25 ассистов. Контракт Месси с клубом действует до 2028 года.

Кто из звезд играл в финале

В составе "Интер Майами" полный матч провели Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс - для двух последних это был прощальный поединок в карьере.

Луис Суарес остался в запасе и на поле не выходил.

За "Ванкувер" все 90 минут отыграл Томас Мюллер, который присоединился к клубу летом.