Месси впервые триумфует в MLS: исторический успех "Интер Майами" (видео)

В это трудно поверить, но существуют титулы, которые Лионель Месси покоряет впервые в карьере. В ночь на 7 декабря легендарный аргентинец вместе с "Интер Майами" триумфовал в самом престижном клубном турнире Северной Америки - Кубке MLS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финального матча.
Кубок MLS, финал
"Интер Майами" - "Ванкувер Уайткэпс" - 3:1
Голы: Окампо (автогол), 8, Де Пауль, 71, Альенде, 90+6 - Ахмед, 60
Уже на 8-й минуте "Интер Майами" вышел вперед после автогола Окампо, который срикошетил мяч в собственные ворота после передачи Альенде.
В начале второго тайма "Ванкувер" сравнял счет - Ахмед замкнул передачу с правого фланга. Канадцы могли выйти вперед, но после удара Сабби мяч "посчитал" штанги и не залетел в ворота.
Ключевой момент произошел на 71-й минуте: Месси отобрал мяч в центре поля и вывел Де Пауля один на один с вратарем - 2:1.
В компенсированное время аргентинец снова выступил в роли ассистента - на этот раз на Альенде, который точным ударом установил окончательный счет - 3:1.
Этот трофей стал первым чемпионским титулом MLS в истории "Интер Майами", созданного в 2018 году.
Для Месси это уже 48-й трофей в карьере. Аргентинец побеждал во всех национальных чемпионатах, в которых выступал. Он 10 раз триумфовал в Испании с "Барселоной", дважды - во Франции с ПСЖ и вот теперь - в США с "Интер Майами".
В текущем сезоне в Северной Америке аргентинец провел 42 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 25 ассистов. Контракт Месси с клубом действует до 2028 года.
В составе "Интер Майами" полный матч провели Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс - для двух последних это был прощальный поединок в карьере.
Луис Суарес остался в запасе и на поле не выходил.
За "Ванкувер" все 90 минут отыграл Томас Мюллер, который присоединился к клубу летом.
