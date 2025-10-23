Месси определился с карьерой на ближайшие три года: детали нового контракта

Аргентинец Лионель Месси подписал новое соглашение с американским клубом "Интер Майами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Согласно заявлению клуба, новое соглашение Месси будет действовать до конца 2028 года. Если легендарный футболист отработает контракт до завершения срока, то на тот момент ему будет 41 год.
Объявление о продлении сотрудничества появилось в специальном видеоролике, снятом на будущем домашнем стадионе "Интера" - Miami Freedom Park, который сейчас находится на этапе строительства и должен открыться в 2026 году. На кадрах 38-летний Месси подписывает новое соглашение на фоне продолжающихся работ.
"Я очень рад остаться здесь и продолжать быть частью этого проекта, который из мечты превратился во впечатляющую реальность", - сказал Месси.
HE'S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF- Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 23 октября 2025 года
Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года, перейдя на правах свободного агента после двух сезонов во французском ПСЖ. С тех пор аргентинец провел 82 матча и забил 71 гол.
В составе клуба он выиграл Кубок лиг 2023 года, стал чемпионом регулярного сезона МЛС 2024-го, а также получил свой последний на сегодня "Золотой мяч" (2023 год).
В нынешнем сезоне "Интер Майами" завершил регулярную часть чемпионата на третьем месте Восточной конференции и пробился в плей-офф МЛС.
Сам Месси закончил первую часть сезона лучшим бомбардиром лиги - на его счету 29 забитых мячей. Всего в текущем сезоне он забил 35 голов и отдал 16 ассистов в 39 матчах на клубном уровне.
Серию плей-офф команда из Майами начнет в пятницу, 24 октября, матчем против "Нэшвилла".
Ранее мы рассказали, как Гарри Кейн превзошел достижения Месси и Роналду.
Также читайте о расчетах экспертов, когда Роналду забьет 1000-й гол.