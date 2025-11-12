Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй снова вместе: вышел первый тизер "Дьявол носит Prada-2"

Две обладательницы "Оскара" снова возвращаются к своим легендарным ролям в фильме "Дьявол носит Prada 2", премьера которого запланирована на следующее лето.

Для Стрип эта картина станет первой после фильма "Не смотри вверх" (2021), а недавно актриса также подписала контракт на главную роль в триллере "Полезные идиоты" вместе с Сигурни Уивер.

В главный актерский состав вернутся Эмили Блант и Стэнли Туччи, а новым лицом станет Кеннет Брана, который сыграет мужа героини Стрип - тиранического редактора Миранды Пристли.

В ленте также появятся Симона Эшли, Рэйчел Блум, Люси Лью, а также приглашенные звезды - Леди Гага и Сидни Суини в эпизодических ролях.

Режиссером сиквела снова выступает Дэвид Франкель. По сюжету, Миранда Пристли вынуждена приспосабливаться к новым реалиям - упадку журнальной индустрии.

Ей предстоит восстановить отношения со своей бывшей ассистенткой Эмили (Блант), которая теперь возглавляет роскошный модный бренд и решает вопросы его рекламы.

Оригинальная комедия 2006 года, снятая по роману Лорен Вайсбергер, собрала более 326 миллионов долларов в мировом прокате и вдохновила на создание мюзикла в стиле Вест-Энда.

"Когда мы снимали первую часть, никто не мог представить, насколько глубоким и влиятельным станет этот фильм", - вспоминала Эмили Блант в сентябре.

По ее словам, история имеет "глубокое эмоциональное значение" и для нее, и для Стэнли Туччи, который позже стал ее зятем.

Считается, что образ Миранды Пристли был вдохновлен реальной личностью - Анной Винтур, бывшим главным редактором Vogue.

Винтур недавно призналась, что фильм ей понравился.

"В нем было много юмора, остроумия и, конечно, Мерил Стрип. Эмили Блант тоже была блестящей. В целом это был отличный шанс для всех нас", - сказала она.

Кадр из тизера "Дьявол носит Prada 2"

Съемки нового фильма уже вызвали большой интерес у фанатов: фотографы замечали актеров в Бруклине и Милане.

Этот год также станет определяющим для Энн Хэтэуэй. Она появится сразу в нескольких проектах - в драме Дэвида Лоури "Мать Мэри" вместе с Микаэлой Коэл (музыку к фильму создает Charlie XCX), в триллере "Верити"по роману Коллин Гувер с Дакотой Джонсон, в научно-фантастической ленте "Улица Флауэрвейл" с Юэном Макгрегором, а также в масштабной "Одиссее" Кристофера Нолана, где играют Том Холланд и Зендая.

Премьера "Дьявол носит Prada 2" запланирована на летний сезон, когда на большие экраны также выйдут другие ожидаемые продолжения - "История игрушек 5", "Миньоны 3" и "Человек-паук: Новый день".