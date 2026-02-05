"Мне самой больно". Финалистка Нацотбора ответила на упреки по поводу жизни за границей

Финалистка Нацотбора на "Евровидение-2026" Leléka уже более 10 лет живет и строит карьеру в Германии. Она призналась, почему пока не может окончательно вернуться в Украину, а также ответила упреки критиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки Маричке Падалко.
Финалистка Нацотбора призналась, что желает вернуться, но есть определенные вопросы относительно музыкальной реализации на месте.
"Я этого очень хочу на самом деле. Уже реально думаю. Понимаю, что единственное, чем я зарабатываю деньги на жизнь - это концерты. Все мои связи профессиональные в Германии. Если я хочу переехать в Украину, то смогу здесь жить только при условии, если я пойду на какую-то работу", - призналась она.
По словам артистки, чтобы зарабатывать музыкой, ей нужно наладить новые связи или получить больше заказов.
"То есть этого всего у меня нет. У меня нет реальной возможности, чтобы приехать и продолжить жить музыкой. А это для меня тоже внутренний долг, потому что я не могу себе позволить просто бросить музыку. Это мое призвание", - отметила она.
Leléka также прокомментировала упреки, что она не имеет права представлять Украину на "Евровидении" из-за проживания за границей.
"Я это не могу воспринимать как хейт, потому что мне самой болит. Мне самой хочется вернуться. И я благодарна всем людям, которые здесь живут, продолжают быть, военным, которые держат фронт и делают все, чтобы враг понимал, что нет, нельзя дальше. И благодаря им мы продолжаем существовать. И такие, как я, смогут вернуться", - сказала певица.
"Понимаю, что внутренне это такая открытая рана, и она невыдуманная. Я не хочу говорить, что люди уставшие, нервные. Мы все очень агрессивно реагируем. Это адекватная реакция", - добавила она.
