"Мне самой больно". Финалистка Нацотбора ответила на упреки по поводу жизни за границей

Готова ли Leléka вернуться жить в Украину

Финалистка Нацотбора призналась, что желает вернуться, но есть определенные вопросы относительно музыкальной реализации на месте.

"Я этого очень хочу на самом деле. Уже реально думаю. Понимаю, что единственное, чем я зарабатываю деньги на жизнь - это концерты. Все мои связи профессиональные в Германии. Если я хочу переехать в Украину, то смогу здесь жить только при условии, если я пойду на какую-то работу", - призналась она.

По словам артистки, чтобы зарабатывать музыкой, ей нужно наладить новые связи или получить больше заказов.

"То есть этого всего у меня нет. У меня нет реальной возможности, чтобы приехать и продолжить жить музыкой. А это для меня тоже внутренний долг, потому что я не могу себе позволить просто бросить музыку. Это мое призвание", - отметила она.

Leléka споет Ridnym в финале отбора (фото: instagram.com/leleka_music)

Как относится к хейту из-за участия в Нацотборе

Leléka также прокомментировала упреки, что она не имеет права представлять Украину на "Евровидении" из-за проживания за границей.

"Я это не могу воспринимать как хейт, потому что мне самой болит. Мне самой хочется вернуться. И я благодарна всем людям, которые здесь живут, продолжают быть, военным, которые держат фронт и делают все, чтобы враг понимал, что нет, нельзя дальше. И благодаря им мы продолжаем существовать. И такие, как я, смогут вернуться", - сказала певица.

"Понимаю, что внутренне это такая открытая рана, и она невыдуманная. Я не хочу говорить, что люди уставшие, нервные. Мы все очень агрессивно реагируем. Это адекватная реакция", - добавила она.