MELOVIN после отмены тура по Украине эмоционально обратился к противникам ЛГБТ: "Мне стыдно"

По словам исполнителя, запланированный концертный тур по Украине имел не только развлекательный характер - во время них планировалось собирать средства в поддержку военных.

В частности, часть денег артист хотел передать бойцам Айдар.

"Правая молодежь не умеет думать, не умеет мыслить. И это проблема. Неважно, какой ты ориентации. У вас могут быть другие предпочтения или вы можете использовать буллинг или хейт в мой адрес. Для меня это не имеет значения. Но есть разница в том, что когда тур поддерживает батальон Айдар и когда я не привожу им теперь амуницию, теплообеспечение или FPV-дроны, которые я мог бы приобрести за средства из сборов на концертах, потому что я всегда провожу встречу за кулисами", - сказал MELOVIN.

"И с одного концерта в среднем удается привлечь где-то 150 тысяч гривен. А если посчитать сумму сборов с шести концертов, то получится прекрасная сумма. Поэтому я желаю этой молодежи развития, знать, что они очень серьезно начудили", - добавил он.

Артист также признался, что ему обидно из-за ситуации, ведь помощь военным так и не удалось передать.

"Мне очень стыдно перед Алиной, которая помогает Айдару всю свою жизнь, у нее погиб муж там... И мне стыдно, что мы вместе с фанами не смогли передать ребятам эту помощь. Мне обидно, что фаны не смогли увидеть вживую шоу, которое мы готовили. И обидно, что люди до сих пор живут в скрепах. Мы же так хотим в Европу, но не умеем уважать друг друга. Если вы меня ненавидите, вы имеете на это право. Но не надо мешать делать свое дело", - высказался исполнитель.

Скандал в Ровно

17 февраля концерт MELOVIN в Ровно был сорван группой радикально настроенных людей, которые выкрикивали лозунги против однополых браков в Украине. Из соображений безопасности выступление артиста тогда пришлось отменить.

В Ровно гомофобы сорвали концерт MÉLOVIN. Зрители не растерялись. Что думаете? pic.twitter.com/dDqNuRaK0i - Катя Косач (@KatrusaKosac) 18 февраля 2026 года

Позже певец в своем Telegram-канале заявил, что подобные ситуации случались с ним и раньше, и, по его мнению, могут повториться в будущем.

Он также отметил, что сожалеет о том, что команда была вынуждена оставить поклонников без концерта.

В то же время накануне этого скандала артист сообщил и об изменениях в личной жизни - он объявил о разрыве с женихом, военным-парамедиком Петром Злотем.