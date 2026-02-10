Медальный зачет Олимпиады-2026: Норвегия уходит в отрыв, а где сейчас Украина?

Четвертый день зимних Игр запомнился невероятным прорывом украинского фигуриста Кирилла Марсака , патриотическим жестом в санном спорте и укреплением позиций Норвегии в общем медальном зачете.

О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина .

Триумфальный прокат Кирилла Марсака

Настоящей сенсацией вторника стало выступление украинского фигуриста Кирилла Марсака в короткой программе.

Спортсмен продемонстрировал лучший прокат в карьере, получив от судей 86.89 балла.

Марсак превзошел свой предыдущий личный рекорд, установленный на январском чемпионате Европы, почти на 10 пунктов.

Этот результат позволил украинцу досрочно квалифицироваться в произвольную программу, где будут соревноваться 24 сильнейших атлета.

Свое следующее выступление Марсак проведет в пятницу, 13 февраля.

Фигурист отметил, что такая высокая оценка стала неожиданностью даже для его команды, а невероятная поддержка болельщиков с украинскими флагами помогла справиться с волнением.

Санный спорт: лучший результат за 16 лет и "манифест памяти"

В женских одноместных санях Украина продемонстрировала прогресс, которого болельщики ждали с 2010 года.

Юлианна Туницкая завершила соревнования на 18-й позиции, а дебютантка Елена Смага заняла 20-е место.

Таким образом, впервые за долгое время сразу две украинки вошли в топ-20 олимпийского турнира.

Кроме спортивных результатов, внимание было приковано к гражданской позиции Елены Смаги.

Спортсменка публично поддержала Владислава Гераскевича, которому МОК запретил использовать шлем с изображением погибших воинов-спортсменов.

Смага подчеркнула, что память о жертвах войны не является политикой, а ее жест стал солидарностью с командой скелетониста.

Медальный зачет: доминирование Норвегии

По итогам десяти комплектов наград, разыгранных в течение дня, лидерство в таблице захватила сборная Норвегии.

Скандинавы завоевали три "золота" в ключевых для себя дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и фристайле. Теперь в их активе шесть золотых медалей.

Конкуренцию лидеру пытаются составить Германия и Швеция, которые имеют по три награды высшей пробы. Украина по состоянию на вечер 10 февраля остается без добытых медалей.

Медальный зачет Олимпиады-2026 после 4-го дня:

Норвегия - 6 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовых медалей Германия - (3-2-1) - 6 медалей Швеция - (3-2-1) - 6 медалей Швейцария - (3-1-1) - 5 медалей США - (2-3-2-2) - 7 медалей

