Медаль была совсем рядом: Тарасюк ворвался в элиту на юниорском ЧМ по биатлону

Успех Тарасюка и результаты сборной

В немецком Арбере продолжается розыгрыш наград мирового первенства по биатлону среди юниоров и юношей.

В очередной соревновательный день юноши определяли лучших в спринте на 7,5 км.

Участие в старте приняли 116 атлетов, среди которых выступили четверо представителей Украины.

Самую высокую позицию среди украинцев завоевал Тарас Тарасюк. Несмотря на два промаха (по одному на каждом огневом рубеже), он сумел финишировать на девятом месте.

Спортсмен продемонстрировал высокую конкурентоспособность, показав 13-е время по скорости хода на дистанции и седьмой результат по скорости стрельбы, потратив на работу с винтовкой лишь 53.2 секунды.

Другие украинские биатлонисты завершили гонку со следующими показателями:

Кирилл Кульчицкий занял 41-ю строчку (2 промаха);

Ярослав Гаркуша стал 44-м, пройдя оба рубежа без ошибок;

Назарий Савоник с тремя штрафными кругами финишировал на 67-й позиции.

Тройка призеров и лидеры гонки

Золотую медаль завоевал представитель Словакии Маркус Скленарик, который закрыл все десять мишеней. Серебро завоевал латвиец Рихардс Лозберс, а бронзовая награда досталась немцу Ганнесу Липферту.

Итоговый протокол (спринт, парни):

Маркус Скленарик (Словакия, 0+0) - 18:28.6 Рихардс Лозберс (Латвия, 2+1) - +19.0 Ганнес Липферт (Германия, 1+0) - +44.8 Нанс Маделенат (Франция, 0+2) - +44.9 Эмиль Скьеллберг (Норвегия, 1+1) - +53.8 Йонас Тшоль (Италия, 0+2) - +55.4

...

9. Тарас Тарасюк (Украина, 1+1) - +1:11.2

41. Кирилл Кульчицкий (Украина, 1+1) - +2:25.8

44. Ярослав Гаркуша (Украина, 0+0) - +2:37.1

67. Назарий Савоник (Украина, 1+2) - +3:33.6

Соревнования в Арбере продолжатся сегодня, 3 марта, спринтерской гонкой среди юниорок.

Начало запланировано на 15:30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на ресурсах "Суспільне Спорт".