Медаль была совсем рядом: Тарасюк ворвался в элиту на юниорском ЧМ по биатлону

На чемпионате мира среди юниоров в Арбере состоялась спринтерская гонка в младшей возрастной категории. Лидер украинской сборной Тарас Тарасюк сумел войти в десятку сильнейших биатлонистов планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
В немецком Арбере продолжается розыгрыш наград мирового первенства по биатлону среди юниоров и юношей.
В очередной соревновательный день юноши определяли лучших в спринте на 7,5 км.
Участие в старте приняли 116 атлетов, среди которых выступили четверо представителей Украины.
Самую высокую позицию среди украинцев завоевал Тарас Тарасюк. Несмотря на два промаха (по одному на каждом огневом рубеже), он сумел финишировать на девятом месте.
Спортсмен продемонстрировал высокую конкурентоспособность, показав 13-е время по скорости хода на дистанции и седьмой результат по скорости стрельбы, потратив на работу с винтовкой лишь 53.2 секунды.
Другие украинские биатлонисты завершили гонку со следующими показателями:
Золотую медаль завоевал представитель Словакии Маркус Скленарик, который закрыл все десять мишеней. Серебро завоевал латвиец Рихардс Лозберс, а бронзовая награда досталась немцу Ганнесу Липферту.
Соревнования в Арбере продолжатся сегодня, 3 марта, спринтерской гонкой среди юниорок.
Начало запланировано на 15:30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на ресурсах "Суспільне Спорт".
