Мбаппе победил ПСЖ в суде: сколько должен заплатить клуб Забарного

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе выиграл судебное дело против своего бывшего клуба - ПСЖ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Четыре судьи Парижского промышленного трибунала единогласно встали на сторону футболиста. Суд обязал ПСЖ выплатить сумму более 60 миллионов евро, которая включает задолженность по зарплате за три месяца и невыплаченные бонусы, предусмотренные контрактом.
Отдельным пунктом в решении указано, что парижский клуб должен обнародовать полный текст вердикта на главной странице своего официального сайта в течение одного месяца.
Сменив клубную прописку летом 2024 года, футболист настаивал, что ПСЖ незаконно удержал выплаты после того, как стало известно о его намерении не продлевать контракт.
Также Мбаппе требовал выплатить:
Общая сумма его первоначальных требований достигала более 260 млн евро.
В мае этого года ПСЖ выдвинул футболисту встречный иск. По версии клуба, Мбаппе должен деньги чемпиону Франции "из-за тактики затягивания, которая нанесла ущерб ПСЖ".
В клубе утверждали, что футболист почти год скрывал намерение не продлевать контракт. Вследствие этого ПСЖ не смог получить трансферную сумму около 180 миллионов евро, за которые его подписали из "Монако" в 2017 году.
Кроме того, в ПСЖ настаивали, что летом 2023 года между клубом и Мбаппе существовала устная договоренность, по которой футболист якобы согласился отказаться от части выплат ради "финансовой стабильности клуба".
В целом все свои претензии парижане оценили в 440 миллионов евро.
Суд отклонил аргументы ПСЖ, отметив в частности, что никакого письменного отказа Мбаппе от зарплаты не существовало.
Впрочем, он не удовлетворил и часть претензий футболиста - относительно морального харассмента и нарушения условий контракта.
В конечном итоге обоюдные претензии сторон завершились в пользу Мбаппе. Футболисту должны выплатить более 60 миллионов евро заработной платы и предусмотренных контрактом бонусов.
Адвокат Мбаппе Фредерик Кассеро прокомментировала вердикт так:
"Мы довольны решением. Именно такого результата и стоило ожидать, когда заработная плата оставалась неуплаченной", - подытожила она.
Нападающий присоединился к столичному клубу в 2017 году, перейдя из "Монако". За семь лет в составе парижан он провел 308 матчей, забил 256 голов и отдал 108 результативных передач. Вместе с командой он шесть раз побеждал в чемпионате Франции, и четыре - в Кубке.
Мбаппе покинул ПСЖ свободным агентом летом 2024 года и присоединился к мадридскому "Реалу".
