Майли Сайрус во второй раз выходит замуж: как выглядит драгоценное обручальное кольцо (фото)

Майли Сайрус во второй раз выходит замуж: что известно

Подозрения о помолвке возникли после появления певицы в компании возлюбленного на красной дорожке мировой премьеры фильма "Аватар: Огонь и Пепел" в Лос-Анджелесе 1 декабря.

На мероприятии Сайрус продемонстрировала на безымянном пальце удивительное бриллиантовое кольцо в толстой золотой оправе, которое мгновенно привлекло внимание фотографов.

На премьере артистка появилась в черном платье с пайетками со структурированным корсетом и воланами на юбке. А Морандо предпочел классический черный костюм с белой рубашкой.



Что известно об обручальном кольце Майли Сайрус

Как выяснилось, его создал бренд Jacquie Aiche. Драгоценный камень имеет подушкообразную форму и установлен в массивное 14-каратное золотое кольцо.

Позже радостную новость подтвердил папа музыканта Дэн Морандо. Он опубликовал фото с частного празднования помолвки, на которых можно разглядеть кольцо Сайрус, а также счастливую пару в объятиях друг друга.

Влюбленные официально пока помолвку не комментировали.

Майли Сайрус обручилась (фото: threads.com/@damorando24)

Что известно о личной жизни Майли Сайрус

Это будет второй брак певицы. Ранее она была замужем за актером Лиамом Хемсвортом с декабря 2018 по январь 2020 года.

После развода у Майли было несколько романов, в частности с Кейтлин Картер, а затем с австралийским певцом Коди Симпсоном.

О новых отношениях с Морандо она впервые открыто заговорила в интервью British Vogue в 2023 году. Они познакомились во время свидания вслепую.

По данным СМИ, отношения звезд начались в 2021 году. С тех пор они переросли в крепкий союз, который привел к помолвке.