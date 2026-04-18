Марта Костюк заставила фанатов нервничать: как украинка вырвала победу после провального старта

Триумф над американкой и путь к 1/2 финала

Марта Костюк, которая впервые в карьере возглавила посев на турнире такого уровня, подтвердила статус главной фаворитки в Руане.

На пути к полуфиналу украинка уже одолела местную теннисистку Диан Парри и американку Кэти Макнелли.

В четвертьфинале соперницей Марты стала Энн Ли (36-й номер рейтинга WTA). Это была третья очная встреча теннисисток.

Несмотря на статус пятой сеяной, американка не смогла остановить украинку, которая второй раз подряд победила Ли в официальных матчах сезона.

Ход поединка: от разгрома до камбэка

Встреча длилась чуть больше двух часов. Костюк начала матч очень убедительно, оформив "баранку" сопернице в первой партии - 6:0 всего за 30 минут.

Однако второй сет превратился в ожесточенную борьбу. Судьба партии решалась на тайбрейке, где сильнее оказалась Ли (7:4).

Решающий отрезок игры начался не в пользу украинки: Марта уступала со счетом 0:3. Впрочем, Костюк продемонстрировала характер, выиграв шесть геймов подряд.

Итоговый счет встречи - 2:1 (6:0, 6:7, 6:3). За матч Марта реализовала пять эйсов.

Юбилейный полуфинал и следующая оппонентка

Для Марты Костюк это десятый выход в полуфинал на уровне WTA в карьере и третий именно на грунтовых кортах.

За право сыграть в финале украинка будет соревноваться с Татьяной Марией, которая ранее обыграла Ирину Шиманович.

Стоит отметить, что украинское представительство в полуфинале Руана будет двойным: в эту стадию также пробилась 19-летняя Вероника Подрез.