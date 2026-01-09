Марта Костюк сенсационно обыграла россиянку и вышла в полуфинал WTA 500

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает впечатлять на турнире серии WTA 500 в Австралии. В напряженном четвертьфинале первая ракетка Украины одержала уверенную победу над соперницей из топ-10 мирового рейтинга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
В поединке 1/4 финала Brisbane International Костюк (WTA 26) продемонстрировала высокое мастерство, одолев "нейтральную" теннисистку Мирру Андрееву.
Несмотря на то, что соперница занимает девятую позицию в мировой табели о рангах и имела статус шестой сеяной, украинка смогла диктовать свои условия игры.
Матч длился почти два часа. Наиболее драматичным выдался первый сет, где судьба партии решалась на тай-брейке. Марта проявила стойкость и закрыла сет в свою пользу.
Во второй партии преимущество украинки стало еще более ощутимым, что позволило ей завершить встречу без лишних осложнений.
Для 22-летней украинки этот успех стал знаковым - это ее первый выход в полуфинал турнира такого уровня с апреля прошлого года.
Последний раз Костюк боролась за титул на соревнованиях в Штутгарте.
Путь Марты в Брисбене выглядит максимально убедительно. Стартовав со второго круга, она поочередно выбила Юлию Путинцеву, третью ракетку мира Аманду Анисимову, а теперь и представительницу первой десятки Андрееву.
В полуфинале украинских болельщиков ждет еще одно противостояние топ-уровня. Соперницей Костюк станет Джессика Пегула.
Американка, которая сейчас занимает шестое место в рейтинге WTA, ранее выбила из сетки другую украинку - Даяну Ястремскую.
Таким образом, у Марты будет шанс не только выйти в финал, но и взять реванш за соотечественницу.
