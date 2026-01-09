RU

Марта Костюк сенсационно обыграла россиянку и вышла в полуфинал WTA 500

Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает впечатлять на турнире серии WTA 500 в Австралии. В напряженном четвертьфинале первая ракетка Украины одержала уверенную победу над соперницей из топ-10 мирового рейтинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Реванш и доминирование на корте

В поединке 1/4 финала Brisbane International Костюк (WTA 26) продемонстрировала высокое мастерство, одолев "нейтральную" теннисистку Мирру Андрееву.

Несмотря на то, что соперница занимает девятую позицию в мировой табели о рангах и имела статус шестой сеяной, украинка смогла диктовать свои условия игры.

Матч длился почти два часа. Наиболее драматичным выдался первый сет, где судьба партии решалась на тай-брейке. Марта проявила стойкость и закрыла сет в свою пользу.

Во второй партии преимущество украинки стало еще более ощутимым, что позволило ей завершить встречу без лишних осложнений.

Возвращение к решающим стадиям

Для 22-летней украинки этот успех стал знаковым - это ее первый выход в полуфинал турнира такого уровня с апреля прошлого года.

Последний раз Костюк боролась за титул на соревнованиях в Штутгарте.

Путь Марты в Брисбене выглядит максимально убедительно. Стартовав со второго круга, она поочередно выбила Юлию Путинцеву, третью ракетку мира Аманду Анисимову, а теперь и представительницу первой десятки Андрееву.

Следующий вызов: битва за финал

В полуфинале украинских болельщиков ждет еще одно противостояние топ-уровня. Соперницей Костюк станет Джессика Пегула.

Американка, которая сейчас занимает шестое место в рейтинге WTA, ранее выбила из сетки другую украинку - Даяну Ястремскую.

Таким образом, у Марты будет шанс не только выйти в финал, но и взять реванш за соотечественницу.

Ранее мы рассказали, как первая ракетка Украины Элина Свитолина стала полуфиналисткой турнира WTA 250 в Окленде.

Также читайте, как Даяна Ястремская сокрушила рейтинговую соперницу на турнире в Австралии.

