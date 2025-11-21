Марина Боржемская рассекретила новые отношения: "Очень особенный период"

Боржемская рассекретила новые отношения

Так, тренер призналась, что сейчас строит новую романтическую историю. Вдаваться в детали Марина не захотела, но объяснила, почему именно так.

"Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы встречаемся. Вы первая, кто это услышал. Но, если честно, не хотелось бы вдаваться в детали. Это еще очень ранний и нежный этап. Мне просто хочется сохранить эту историю в определенной такой тишине, чтобы дать ей пространство вырасти. Но точно могу сказать, что это очень особый и теплый период в моей жизни", - сказала Боржемская.

Кроме этого, звезда "Зважених та щасливих" объяснила, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Марина прямо говорит, что ее избранник не должен быть "идеальной картинкой".

"Это тот человек, с которым уютно в тишине. Он должен быть надежный, сильный, искренний, должен любить людей. Он должен уметь слушать и быть рядом, когда трудно. Это тот человек, который уважает мое пространство и не боится моей глубины, не боится моей силы", - призналась тренер.

"Для меня очень важно, чтобы мы были партнерами во всем - в жизни, быту, мечтах. Хочется, чтобы рядом с ним было желание двигаться, открывать новое, но и оставаться просто собой. Это именно о такой искренней и открытой глубине", - добавила она.

Боржемская заговорила о новых отношениях (фото: пресс-служба тренера)

Что известно о личной жизни Боржемской

Марине 45 лет, она воспитывает двоих детей - сына Роберта и дочь Оливию. С 1999 по 2018 Боржемская состояла в браке с боксером Вячеславом Узелковым, их развод был громкой темой, о которой говорили в СМИ и соцсетях.

После разрыва отношений со спортсменом Марина не сразу начала строить отношения с другими.

"Каждый мужчина, который появляется в моем Instagram, который со мной пьет кофе, или кто-то идет рядом, или с кем-то поужинала - все думают, что это он. Пока это не он, но для меня - это вызов позволить себе (отношения), и какая я буду в них. Это тоже определенное испытание, потому что я боюсь допускать те ошибки, которые я допускала", - объясняла она в 2024 году.