Мандзин - лучший среди украинцев: результаты мужского спринта на Олимпиаде-2026

Расклады перед гонкой

Сборная Украины могла выставить на дистанцию четырех представителей и выбор тренерского штаба был таким: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Богдан Борковский.

В третий раз на Олимпиаде-2026 на старт выходили Пидручный и Мандзин. Лидеры мужской команды приложились к восьмому месту Украины в смешанной эстафете. А в первом личном старте - индивидуальной гонке, оба биатлониста финишировали в топ-30: Пидручный стал 18-м, а Мандзин - 28-м.

Дудченко во второй раз вышел на старт текущих Игр (в индивидуальной гонке он был 35-м). А для Борковского - спринт стал олимпийским дебютом.

Среди биатлонистов Украины лучший результат в спринте на Олимпийских играх демонстрировал Дмитрий Пидручный, занявший 13-е место в Пекине-2022. Антон Дудченко в той гонке финишировал на 60-й позиции.

В текущем сезоне лидером "сине-желтых" в отдельном зачете спринтов Кубка мира является Виталий Мандзин - 29-е место, а Богдан Борковский занимает 59-ю строчку. Лучший результат Мандзина в спринте в этом сезоне - 15-е место на этапе в Оберхофе.

Как бежали и стреляли украинцы

Лидеры сборной Украины, на которых были особые надежды, не избежали штрафных кругов: Мандзин имел один промах, Пидручный - два, что на короткой дистанции очень существенно.

Так что именно стрельба помешала показать конкурентные результаты. Лучше всех среди украинцев финишировал Мандзин - 24-й. Пидручный, несмотря на два штрафных круга, продемонстрировал хороший ход дистанции и стал 27-м, уступив победителю чуть больше минуты.

Из позитива - Мандзин и Пидручный отобрались в гонку преследования.

Близким к этому был и Борковский, но завершил гонку 63-м и в топ-60 не пробился. Что касается Дудченко - он финишировал 88-м из 90 участников.

Кто выиграл спринт

Победу одержал представитель Франции Кантен Фийон-Мае, который закрыл все мишени и показал лучший ход на трассе - 22:53.1.

"Серебро" и "бронзу" забрали норвежцы - Ветле Кристиансен и Штурла Легрейд.

После второй стрельбы Фийон-Мае уступал партнеру по сборной Эмильену Жаклену, однако на последнем круге сумел опередить соперников. Жаклен в итоге опустился на четвертую позицию.

Биатлон. Спринт, мужчины

Кантен Фийон-Мае (Франция, 0+0) 22:53.1 Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +13.7 Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +15.9 Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) +16.1 Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) +25.0 Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) +46.7