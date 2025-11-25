ua en ru
Малахова об отце своих сыновей и планах на материнство: "Иногда хочется забеременеть"

Вторник 25 ноября 2025 11:04
Малахова об отце своих сыновей и планах на материнство: "Иногда хочется забеременеть" Даша Малахова (фото: instagram.com/dashamalakhova)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая и актриса Даша Малахова откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем, венгерским продюсером Чабой Бакошема, а также объяснила, почему за 10 лет нового брака у нее до сих пор нет детей с тренером Сергеем Сулимой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки Славе Демину.

Так, Малахова напомнила, что после развода с Чабой Бакошем ее избранник принял ее двух сыновей Матяша и Оливера как родных и воспитывает их вместе с ней.

Но несмотря на предыдущие заявления ведущей о судах и алиментах, сейчас ситуация изменилась: бывший видится с детьми - правда, не так часто, как хотелось бы.

"Матиашу периодически обед готовит, приглашает к себе. Иногда что-то покупает иногда. Для более глубокого общения нужен авторитет, который невозможно получить рывками", - рассказала Малахова.

Малахова об отце своих сыновей и планах на материнство: &quot;Иногда хочется забеременеть&quot;Даша Малахова с Чабой Бакошем и сыновьями (фото: instagram.com/dashamalakhova)

По словам Даши, Чаба даже позволяет себе комментировать ее новый брак - и делает это довольно неоднозначно.

"Чаба говорит: "Вот вы не созданы друг для друга, потому что у вас нет общих детей". Я думаю, Господи, разберись со своей жизнью. Я сейчас стараюсь, чтобы с Чабой, Сергеем и детьми были больше вместе", - поделилась звезда.

Актриса также объяснила, что вопрос детей в их семье не стоит категорически. И она, и Сергей имеют хорошее здоровье, однако обстоятельства и собственные внутренние ощущения влияют на решение.

"Мы не знаем, как Бог не дал. Мы не планировали детей, потому что как не одно, так другое. Мы всегда хотели усыновлять детей с первого дня, как мы вместе. Сергей очень нестандартный человек, который не видит разницы между своими и моими детьми... Мне уже 48 лет. И тут скорее я думаю, хочу ли я сейчас нагружать свое тело... Иногда хочется забеременеть, а иногда - нет", - призналась она.

Малахова об отце своих сыновей и планах на материнство: &quot;Иногда хочется забеременеть&quot;Даша Малахова с мужем (фото: instagram.com/dashamalakhova)

Малахова не исключает, что в будущем у Сергея может появиться ребенок - естественным путем, через суррогатное материнство или усыновление: сейчас пара просто ищет правильный для себя момент.

"Думаю, что в любом случае со временем у Сергея будет ребенок - может быть или суррогатная мама, или я, но зависит от состояния яйцеклеток", - пояснила Даша.

Что известно о предыдущих браках Даши Малаховой

Первым мужем телеведущей был британец, с которым она даже основала совместный ресторан в Уэльсе под названием Martin's Kitchen.

Однако в 2004 году Даше пришлось вернуться в Украину из-за болезни матери.

Уже дома она познакомилась с венгерским продюсером Чабой Бакошем.

Их история любви тоже сложилась нетипично: Малахова снова вернулась в Уэльс, но именно там осознала, что ее настоящие чувства - к Чабе. Поэтому она расторгла брак с первым мужем.

В отношениях с Бакошем Даша стала мамой двух сыновей - Матяша и Оливера. Однако в 2014 году пара развелась.

Через три года после разрыва Малахова вышла замуж за фитнес-тренера Сергея Сулиму.

