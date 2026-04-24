Львовское дерби, топ-матчи "Динамо" и ЛНЗ: расписание поединков и трансляций 25 тура УПЛ

24 апреля стартует 25-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на четыре дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Тур начнется в пятницу, 24 апреля. В этот день будет сыгран один матч: в Ковалевке местный "Колос" примет главного аутсайдера чемпионата - "Полтаву". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.
Также только одна игра состоится в субботу, 25 апреля. "Арена Львов" станет свидетелем сверхпринципиальной битвы двух местных коллективов - "Руха" и "Карпат". Начало запланировано на 18:00.
Главные события тура пройдут в воскресенье, 26 апреля: сразу четыре поединка, два из которых можно назвать центральными.
В 13:00 в Кривом Роге "Кривбасс" сыграет с киевским "Динамо". А в 15:30 - ЛНЗ в Черкассах сойдется с харьковским "Металлистом 1925". Оба матча очень важны с турнирной точки зрения в битве за распределение призовых мест.
В 18:00 стартуют еще две игры. "Кудривка" на "Арене Львов" будет номинальным хозяином в матче с донецким "Шахтером", а житомирское "Полесье" дома сыграет со столичной "Оболонью".
Заключительные матчи запланированы на понедельник, 27 апреля. "Эпицентр" из Каменец-Подольского в 13:00 примет "Александрию" на арене "Левый Берег", что на Киевщине. А в 15:30 луганская "Заря" на киевском стадионе имени Валерия Лобановского сыграет с ровенским "Вересом".
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
