RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Лунин стал лучшим в Реале, однако на 94-й минуте произошло то, чего украинец боялся больше всего

12:28 25.04.2026 Сб
2 мин
Одна ошибка защиты перечеркнула все, что наш голкипер выстраивал на протяжении матча
aimg Екатерина Урсатий
Андрей Лунин (фото: Getty Images)

Андрей Лунин выдал мощный перформанс в 32-м туре Ла Лиги против "Бетиса", став лучшим игроком встречи. Однако украинец потерял дебютный "клиншит" в сезоне 2025/26 на 90+4-й минуте поединка.

Драматическая развязка в Севилье

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин снова появился в стартовом составе "сливочных", проведя свой седьмой подряд матч во всех турнирах.

Несмотря на уверенную игру на протяжении всей встречи, удержать ворота "на замке" нашему легионеру не удалось.

Мадридцы вели в счете с 17-й минуты после точного удара Винисиуса, однако упустили победу в самом финале компенсированного времени.

Роковой эпизод произошел на 90+4-й минуте: после спорного отбора мяча у Менди, Эктор Бельерин получил передачу от Антони и поразил нижний угол ворот Лунина.

Этот гол установил окончательный счет - 1:1.

Героизм Лунина и признание соперников

Несмотря на пропущенный мяч, именно украинец стал главным препятствием для игроков "Бетиса". В течение игры Лунин совершил три ключевых спасения:

  • отразил опасный выстрел Антони в нижний угол в конце первого тайма
  • выиграл дуэль "один на один" у Седрика Бакамбу
  • перевел через перекладину эффектный удар Пабло Форнальса

Высокий уровень игры украинца отметил даже автор гола в ворота "Реала" Эктор Бельерин.

По словам защитника, Лунин отражал абсолютно все, что летело в створ ворот, и только чудо помогло хозяевам вырвать ничью.

В то же время наставник мадридцев Альваро Арбелоа сетовал на потерю концентрации и отсутствие везения в решающий момент.

Турнирное положение и следующий вызов

Результат в Севилье существенно ухудшил шансы "Королевского клуба" на титул.

Сейчас дистанция между "Реалом" и лидером чемпионата, "Барселоной", составляет восемь зачетных пунктов.

При этом у каталонцев есть еще одна игра в запасе за пять туров до завершения первенства.

Следующую возможность получить желанный "сухой" матч Андрей Лунин будет иметь уже в следующее воскресенье. 3 мая мадридцы будут принимать "Эспаньол". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, как восприняли в Италии предложение сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
