Лунин стал лучшим в Реале, однако на 94-й минуте произошло то, чего украинец боялся больше всего

Андрей Лунин выдал мощный перформанс в 32-м туре Ла Лиги против "Бетиса", став лучшим игроком встречи. Однако украинец потерял дебютный "клиншит" в сезоне 2025/26 на 90+4-й минуте поединка.
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин снова появился в стартовом составе "сливочных", проведя свой седьмой подряд матч во всех турнирах.
Несмотря на уверенную игру на протяжении всей встречи, удержать ворота "на замке" нашему легионеру не удалось.
Мадридцы вели в счете с 17-й минуты после точного удара Винисиуса, однако упустили победу в самом финале компенсированного времени.
Роковой эпизод произошел на 90+4-й минуте: после спорного отбора мяча у Менди, Эктор Бельерин получил передачу от Антони и поразил нижний угол ворот Лунина.
Этот гол установил окончательный счет - 1:1.
Несмотря на пропущенный мяч, именно украинец стал главным препятствием для игроков "Бетиса". В течение игры Лунин совершил три ключевых спасения:
Высокий уровень игры украинца отметил даже автор гола в ворота "Реала" Эктор Бельерин.
По словам защитника, Лунин отражал абсолютно все, что летело в створ ворот, и только чудо помогло хозяевам вырвать ничью.
В то же время наставник мадридцев Альваро Арбелоа сетовал на потерю концентрации и отсутствие везения в решающий момент.
OFFICIAL: Lunin is MOTM. pic.twitter.com/ace0msR8od- Madrid Xtra (@MadridXtra) 24 апреля 2026 года
Результат в Севилье существенно ухудшил шансы "Королевского клуба" на титул.
Сейчас дистанция между "Реалом" и лидером чемпионата, "Барселоной", составляет восемь зачетных пунктов.
При этом у каталонцев есть еще одна игра в запасе за пять туров до завершения первенства.
Следующую возможность получить желанный "сухой" матч Андрей Лунин будет иметь уже в следующее воскресенье. 3 мая мадридцы будут принимать "Эспаньол". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
