Лига чемпионов сегодня: кто играет 5 ноября - "МанСити", "Бенфика", "Барселона" и другие

Среда 05 ноября 2025 11:51
Лига чемпионов 2025/26 (фото: Getty images)
Автор: Екатерина Урсатий

В среду, 5 ноября, продолжится четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Болельщиков ожидает насыщенный вечер с девятью матчами, среди которых - настоящие европейские хиты.

Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов - сообщает РБК-Украина.

Первые матчи дня

В Баку местный "Карабах" примет лондонский "Челси", который попытается укрепить свои позиции в группе.

Параллельно на Кипре "Пафос" сойдется с испанским "Вильярреалом" - обе команды сохраняют шансы побороться за выход в плей-офф, поэтому борьба ожидается ожесточенной.

Игровой день откроют два поединка, которые начнутся в 19:45 по киевскому времени:

  • "Карабах" - "Челси" (19:45)
  • "Пафос" - "Вильярреал" (19:45)

Центральные матчи дня

Основная часть игрового вечера стартует в 22:00, и в этот слот болельщиков ждет сразу несколько ярких противостояний.

Наибольшее внимание приковано к Англии, где на "Этихад Стэдиум" "Манчестер Сити" будет принимать "Боруссию" Дортмунд. Это главный матч дня, который может стать решающим в борьбе за первое место в группе.

Не менее интересное противостояние состоится в Лиссабоне: "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова сыграет против леверкузенского "Байера". Португальцы рассчитывают использовать преимущество родных трибун, чтобы остановить одного из самых стабильных клубов сезона.

Другие матчи четвертого тура:

  • "Брюгге" - "Барселона" (22:00)
  • "Ньюкасл" - "Атлетик" Бильбао (22:00)
  • "Аякс" - "Галатасарай" (22:00)
  • "Марсель" - "Аталанта" (22:00)
  • "Интер" - "Кайрат" (22:00)

