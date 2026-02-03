Легенда без вызовов: Теренс Кроуфорд открыл тайну внезапного прощания с рингом

Ушел на пике

38-летний спортсмен принял решение в конце прошлого года, сразу после самого большого успеха в своей карьере - победы над мексиканской суперзвездой Саулем "Канело" Альваресом.

Кроуфорд завершил выступления с идеальным рекордом - 42 победы в 42 боях, из которых 31 нокаутом.

В своем последнем поединке американец поднялся сразу на две весовые категории и одолел Канело, что многие называли практически невозможной задачей. После этого он окончательно закрепился на вершине рейтинга лучших боксеров мира независимо от веса.

Именно поэтому его решение уйти с ринга стало неожиданностью для фанатов и экспертов.

"30 лет ада"

По словам боксера, ключевым фактором стала забота о собственном теле после десятилетий в спорте.

"Многие спрашивают, почему я завершил карьеру. Я в боксе с семи лет и ушел в 38. Спросите себя: если бы вы 30 лет подвергали свое тело аду, вы бы не остановились? В боксе мне больше нечего доказывать. Я отдал этому спорту все, но не собираюсь отдавать ему свое здоровье", - пояснил Кроуфорд.

Без мотивации для возвращения

Американец также отметил, что пока не видит для себя вызовов, ради которых стоит возобновлять карьеру.

"Если я вернусь, то с кем мне драться? У меня нет соперников и нет целей. Это означало бы, что я возвращаюсь только ради денег. А я никогда не дрался ради денег - я дрался ради наследия", - добавил он.

Теренс и его трофеи (фото: instagram.com/tbudcrawford)

Кто такой Теренс Кроуфорд

Американский боксер-профессионал, родился 28 сентября 1987 года в Омахе (штат Небраска). Считается одним из сильнейших бойцов современности и долгое время возглавлял рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound).

Еще на любительском уровне Кроуфорд получил ряд престижных наград, в частности стал чемпионом Панамериканских игр в 2007 году.

В профессионалы перешел в 2008 году. В течение карьеры выступал в пяти весовых категориях - от легкой до второй средней.

Был абсолютным чемпионом мира в первой полусредней (2017 год), полусредней (2023) и во второй средней (2025) весовых категориях.

Вошел в историю как первый боксер эпохи четырех основных поясов (WBC, WBA, IBF, WBO), который собрал все титулы сразу в двух дивизионах, а также стал первым абсолютным чемпионом в трех весовых категориях.