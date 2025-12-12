Кубок мира по биатлону: полное расписание гонок и трансляций второго этапа

В пятницу, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В его программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.
Расписание гонок и трансляций - подскажет РБК-Украина.
Украинская команда начала сезон на стартовом этапе в шведском Эстерсунде двумя попаданиями в зачетную зону - оба результата на счету Виталия Мандзина, который финишировал в топ-40 в спринте и гонке преследования.
Благодаря этому Мандзин оказался на 27-м месте в общем зачете - это самый высокий показатель среди всех украинских спортсменов.
Возглавляет рейтинг среди мужчин - норвежец Йохан Олав-Ботн, который в Эстерсунде получил сразу четыре медали.
Лидеры общего зачета (мужчины):
Среди женщин лидирует Суви Минккинен из Финляндии. Украинки после неудачного старта не набрали ни одного балла и пока не представлены в общем рейтинге.
Лидеры общего зачета (женщины):
Перед стартом австрийского этапа тренерский штаб нашей женской команды решил внести коррективы в заявку. Вместо Валерии Дмитренко выступит Лилия Стеблина, которая удачно начала сезон на Кубке IBU.
Возможна ротация и у мужчин. По словам главного тренера Надежды Беловой, перед эстафетой к команде может присоединиться Тарас Лесюк.
Составы сборных Украины на второй этап КС в Хохфильцене.
Мужчины:
Женщины:
Этап продлится с 12 по 14 декабря. Зрителей ожидают шесть гонок, среди которых традиционные спринты, преследования и эстафеты.
Расписание этапа в Хохфильцене:
12 декабря
13 декабря
14 декабря
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
Ранее мы рассказали, как украинские биатлонисты завоевали первый подиум на Кубке IBU.
Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.