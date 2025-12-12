RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Кубок мира по биатлону: полное расписание гонок и трансляций второго этапа

Фото: Виталий Мандзин (instagram.com/vitalii.mandzyn)
Автор: Андрей Костенко

В пятницу, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В его программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.

Расписание гонок и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Положение после старта

Украинская команда начала сезон на стартовом этапе в шведском Эстерсунде двумя попаданиями в зачетную зону - оба результата на счету Виталия Мандзина, который финишировал в топ-40 в спринте и гонке преследования.

Благодаря этому Мандзин оказался на 27-м месте в общем зачете - это самый высокий показатель среди всех украинских спортсменов.

Возглавляет рейтинг среди мужчин - норвежец Йохан Олав-Ботн, который в Эстерсунде получил сразу четыре медали.

Лидеры общего зачета (мужчины):

  1. Йохан Олав-Ботн (Норвегия) - 245 баллов
  2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 190
  3. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 181
  • ...27. Виталий Мандзин (Украина) - 39

Среди женщин лидирует Суви Минккинен из Финляндии. Украинки после неудачного старта не набрали ни одного балла и пока не представлены в общем рейтинге.

Лидеры общего зачета (женщины):

  1. Суви Минккинен (Финляндия) - 191
  2. Анна Магнуссон (Швеция) - 174
  3. Камиль Бене (Франция) - 148

Изменения в составе сборной Украины

Перед стартом австрийского этапа тренерский штаб нашей женской команды решил внести коррективы в заявку. Вместо Валерии Дмитренко выступит Лилия Стеблина, которая удачно начала сезон на Кубке IBU.

Возможна ротация и у мужчин. По словам главного тренера Надежды Беловой, перед эстафетой к команде может присоединиться Тарас Лесюк.

Составы сборных Украины на второй этап КС в Хохфильцене.

Мужчины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко
  • Богдан Борковский
  • Богдан Цымбал

Женщины:

  • Кристина Дмитренко
  • Анастасия Меркушина
  • Александра Меркушина
  • Елена Городна
  • Дарья Чалык
  • Лилия Стеблина

Расписание второго этапа и где смотреть

Этап продлится с 12 по 14 декабря. Зрителей ожидают шесть гонок, среди которых традиционные спринты, преследования и эстафеты.

Расписание этапа в Хохфильцене:

12 декабря

  • 12:25 - Спринт, мужчины
  • 15:15 - Спринт, женщины

13 декабря

  • 13:00 - Гонка преследования, мужчины
  • 15:15 - Эстафета, женщины

14 декабря

  • 13:00 - Эстафета, мужчины
  • 14:45 - Гонка преследования, женщины

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".

Читайте РБК-Украина в Google News
БиатлонКубок мираСборная Украины