Кубок мира по биатлону. Кого вычеркнули из сборной после провала в Эстерсунде: состав на второй этап

Изменение в женской команде

Как сообщил главный тренер женской сборной Николай Зоц, по сравнению с дебютным этапом в шведском Эстерсунде состав претерпел одну коррекцию. Вместо Валерии Дмитренко к команде присоединится Лилия Стеблина, которая начала сезон на Кубке IBU в австрийском Обертиллиахе.

Состав женской команды:

Кристина Дмитренко

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

Елена Городна

Дарья Чалык

Лилия Стеблина

Ротация в мужской сборной

Основной состав мужской сборной пока остается без изменений. В то же время тренерский штаб не исключает возможных ротаций.

По словам главного тренера Надежды Беловой, перед эстафетой к команде может присоединиться Тарас Лесюк. Его вызов будет зависеть от выступления в индивидуальной гонке на Кубке IBU в итальянском Риднау.

Состав мужской сборной:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Богдан Борковский

Богдан Цымбал

Когда и где смотреть второй этап

Второй этап Кубка мира состоится 12-14 декабря в австрийском Хохфильцене. В программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.

Трансляции в Украине доступны на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".