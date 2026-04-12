Кроос возвращается в "Реал": звездный немец получил официальное предложение от "Королевского клуба"

Новая роль для "Маэстро"

По информации журналистов, речь не идет о возвращении Крооса на футбольное поле как игрока, хотя 36-летний немец находится в прекрасной физической форме. "Реал" стремится интегрировать Тони в спортивную структуру клуба.

Инициатором этого решения выступил лично президент мадридцев Флорентино Перес. Он убежден: ежедневное влияние Крооса и его понимание игры станут ключевыми для развития молодого поколения и помогут тренерскому штабу.

Почему Перес настаивает на возвращении

Отношения между Кроосом и Пересом всегда называли образцовыми. Президент клуба считает, что немец оставил после себя пустоту, которую невозможно заполнить только трансферами.

Тони уже начал делиться опытом, запустив собственную футбольную академию в Мадриде. В течение последних недель он дважды посещал базу "Реала" со своей юношеской командой, что только подогрело слухи о его новой должности.

Что известно о будущей роли в клубе

Сейчас конкретная должность Крооса официально не разглашается. Обсуждаются варианты от работы в тренерском штабе до менеджерских функций в спортивном департаменте. Однако, как отмечают источники, решение о его возвращении фактически уже принято обеими сторонами.

Семья Тони полностью адаптировалась к жизни в Мадриде, а сам футболист неоднократно намекал, что его сердце навсегда принадлежит "сливочным".

Кроос с "Реалом" пять раз побеждал в Лиге чемпионов (фото: ФК "Реал")

Кто такой Тони Кроос

Родился 4 января 1990 года в Грайфсвальде (тогдашняя ГДР), воспитанник местной футбольной школы, а также академий клубов "Ганза" (Росток) и "Бавария" (Мюнхен). Игровое амплуа - центральный полузащитник.

На профессиональном уровне дебютировал за "Баварию" в сезоне-2007/08. В 2009-2010 годах защищал цвета леверкузенского "Байера" на правах аренды. В 2014 году перешел из "Баварии" в "Реал". Многократный чемпион Германии и Испании, победитель Лиги чемпионов с мюнхенцами (2013 год) и мадридцами (5 раз), выиграл немало других трофеев.

В рядах сборной Германии дебютировал в 2010 году. Вместе с Бундестим стал чемпионом мира на Мундиале-2014. Всего сыграл за национальную команду 114 матчей (17 голов). Официально завершил игровую карьеру после Евро-2024.