Сенсация дня: женщина впервые возглавила клуб из топ-5 лиг Европы

11:30 12.04.2026 Вс
34-летняя Мария-Луиза Эта будет спасать клуб Бундеслиги от вылета
aimg Андрей Костенко
Мария-Луиза Эта (фото: ФК "Унион")

Берлинский "Унион" официально объявил о радикальных изменениях на тренерском мостике. После серии неудач руководство клуба уволило Штеффена Баумгарта, назначив на его место Марию-Луизу Эту. Это назначение уже стало историческим для мирового футбола, ведь 34-летняя специалистка стала первой женщиной-тренером на таком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.

Печальная статистика "Униона"

Штеффен Баумгарт, возглавивший команду в декабре 2024 года, не смог вывести "Унион" из кризиса. Решающей каплей стало поражение от "Хайденхайма", которое ухудшило и без того сложную статистику: лишь две победы в последних 14 поединках Бундеслиги.

"Мы имели разочаровывающее начало второй половины сезона и не позволим текущему месту в таблице ослепить нас. Ситуация остается шаткой, нам срочно нужны очки", - прокомментировал увольнение спортивный директор "Униона" Хорст Хельдт.

Вместе с главным тренером должности оставили и его ассистенты - Данило де Соуза и Кевин Маккенна.

Историческое назначение

До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Мария-Луиза Эта. Ранее 34-летняя специалистка успешно работала с молодежным составом "Униона" (U-19).

Отметим, что для Германии это не первый случай, когда мужскую команду тренирует женщина. В 2024 году "Ингольштадт" назначил Сабрину Витманн. Впрочем, именно в истории Бундеслиги Мари-Луиза Эта является первым тренером мужской команды. Она также стала первым тренером в мужской команде среди всех клубов топ-5 лиг Европы.

Сама Эта уже сделала первое заявление на новой должности.

"Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу. Одной из сильных сторон "Униона" всегда была способность сплотиться в таких ситуациях. Я убеждена, что мы получим решающие очки", - сказала тренер.

Турнирное положение и календарь

Сейчас "железные" занимают 11-е место в таблице, имея 32 очка. Несмотря на среднюю позицию, отрыв от зоны переходных матчей составляет лишь семь пунктов, что не гарантирует безопасности за пять туров до финиша.

Дебют Марии-Луизы Эты в роли главного тренера состоится уже 18 апреля, когда "Унион" будет принимать "Вольфсбург".

