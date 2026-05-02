Шаг к триумфу в Евролиге: "Реал" с украинцем Ленем безжалостно унизил соперника

Мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский центровой Алексей Лень, одержал убедительную победу над израильским "Хапоэлем". Испанский гранд удвоил преимущество в серии и оказался в шаге от полуфинала.
Как завершились поединки и когда ответные матчи - подскажет РБК-Украина.
Украинский легионер Алексей Лень появился в стартовом составе "сливочных".
Начало встречи прошло в равной борьбе: после первой четверти мадридцы вели "+3", однако на большой перерыв лидерами неожиданно ушли гости из Тель-Авива.
"Хапоэль" сумел перехватить инициативу во втором игровом отрезке (21:16), оставив хозяев в роли догоняющих.
На тот момент Лень провел на паркете чуть больше 10 минут, успев отметиться результативной передачей.
Ситуация кардинально изменилась во второй половине игры. "Реал" добавил в агрессии и полностью нивелировал защиту израильтян.
Третья десятиминутка завершилась с преимуществом мадридцев в 11 очков, а в финальном раунде испанцы устроили настоящий разгром.
Итоговая сирена зафиксировала разрыв в 27 пунктов в пользу хозяев - 102:75.
После этой победы счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу "Реала" (первая игра завершилась со счетом 86:82).
Теперь мадридскому коллективу достаточно выиграть лишь один поединок, чтобы гарантировать себе место в Финале четырех.
Следующая встреча между командами запланирована на вторник, 5 мая.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Если "Реал" снова окажется сильнее, серия завершится досрочно.
