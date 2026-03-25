Украинские фигуристы вошли в топ-20 лучших пар планеты

Украинский дуэт София Голиченко и Артем Даренский успешно преодолел квалификационный барьер на мировом первенстве по фигурному катанию. Несмотря на высокую конкуренцию, пара выступит в решающем этапе соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результавт соревнований.
На ледовой арене чемпионата мира 2026 года завершились соревнования спортивных пар в короткой программе.
Украинский тандем в составе Софии Голиченко и Артема Даренского продемонстрировал уверенный прокат, который позволил им войти в число 20 лучших дуэтов планеты.
За свое выступление фигуристы получили от судей 58.85 балла. Важно отметить, что техническая составляющая их программы была оценена в 33.30 балла.
Этот результат позволил украинцам занять 17-е место в общем зачете среди 21 пары-участницы, что гарантировало им право представить страну в произвольной программе.
Отставание от лидеров соревнований, немецкого дуэта Минервы Газе и Никиты Володина, на данный момент составляет менее трех баллов.
Для Голиченко и Даренского это уже третий подряд успешный выход в финальную стадию мирового первенства.
На двух предыдущих чемпионатах мира пара также преодолевала сито квалификации и в итоге завершала соревнования на 17-й позиции.
Нынешний выход в произвольную программу подтверждает стабильно высокий уровень подготовки украинских спортсменов.
Выступление спортивных пар с произвольной программой состоится уже в четверг, 26 марта. Старт запланирован на 19:15 по киевскому времени.
Прямая трансляция соревнований будет доступна на ресурсах "Суспільне Спорт" и на местных телеканалах "Суспільного".
