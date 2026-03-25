RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украинские фигуристы вошли в топ-20 лучших пар планеты

23:23 25.03.2026 Ср
2 мин
София Голиченко и Артем Даренский заставили фаворитов ЧМ изрядно понервничать
Екатерина Урсатий
София Голиченко и Артем Даренский (фото: instagram.com/sfffvvsg)

Украинский дуэт София Голиченко и Артем Даренский успешно преодолел квалификационный барьер на мировом первенстве по фигурному катанию. Несмотря на высокую конкуренцию, пара выступит в решающем этапе соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результавт соревнований.

Успех украинцев в короткой программе

На ледовой арене чемпионата мира 2026 года завершились соревнования спортивных пар в короткой программе.

Украинский тандем в составе Софии Голиченко и Артема Даренского продемонстрировал уверенный прокат, который позволил им войти в число 20 лучших дуэтов планеты.

За свое выступление фигуристы получили от судей 58.85 балла. Важно отметить, что техническая составляющая их программы была оценена в 33.30 балла.

Этот результат позволил украинцам занять 17-е место в общем зачете среди 21 пары-участницы, что гарантировало им право представить страну в произвольной программе.

Отставание от лидеров соревнований, немецкого дуэта Минервы Газе и Никиты Володина, на данный момент составляет менее трех баллов.

Стабильность на мировом уровне

Для Голиченко и Даренского это уже третий подряд успешный выход в финальную стадию мирового первенства.

На двух предыдущих чемпионатах мира пара также преодолевала сито квалификации и в итоге завершала соревнования на 17-й позиции.

Нынешний выход в произвольную программу подтверждает стабильно высокий уровень подготовки украинских спортсменов.

Когда и где смотреть финал

Выступление спортивных пар с произвольной программой состоится уже в четверг, 26 марта. Старт запланирован на 19:15 по киевскому времени.

Прямая трансляция соревнований будет доступна на ресурсах "Суспільне Спорт" и на местных телеканалах "Суспільного".

График дальнейших выступлений на ЧМ-2026:

  • 26 марта, 12:30 - Мужчины (короткая программа);
  • 26 марта, 19:15 - Спортивные пары (произвольная программа);
  • 27 марта, 12:30 - Танцы на льду (ритмичный танец);
  • 27 марта, 19:00 - Женщины (произвольная программа);
  • 28 марта, 13:30 - Мужчины (произвольная программа);
  • 28 марта, 19:30 - Танцы на льду (произвольный танец);
  • 29 марта, 15:30 - Показательные выступления (Гала-шоу).

Ранее мы сообщили о переходе чемпиона Европы по спортивной гимнастике Радомира Стельмаха в состав сборной Германии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
