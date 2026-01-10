Костюк вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене, разгромив шестую ракетку мира (видео)

WTA 500, Брисбен, полуфинал

Марта Костюк (Украина) - Джессика Пегула (США) - 6:0, 6:3

Разгром менее чем за час

В матче 1/2 финала Костюк в двух сетах обыграла Джессику Пегулу из США, которая занимает шестое место в рейтинге WTA. Поединок длился всего 56 минут.

Первую партию украинка выиграла со счетом 6:0, потратив чуть больше 20 минут. Во втором сете Пегула пыталась навязать борьбу, однако Костюк уверенно довела матч до победы.

Этот матч стал шестым очным противостоянием между теннисистками. Костюк одержала лишь вторую победу над американкой и первую с 2024 года, когда она обыграла Пегулу в полуфинале турнира WTA 500 в Сан-Диего.

Впечатляющая серия побед над топ-10

Выход в финал стал продолжением впечатляющей серии украинки на турнире в Брисбене. Костюк одержала третью подряд победу над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. Ранее она выбила Аманду Анисимову (3-я ракетка мира) и Мирру Андрееву (9-я).

Всего на счету Марты теперь 12 побед в карьере над представительницами первой десятки мирового рейтинга, а три выигрыша в течение одного турнира - рекордный показатель для украинки.

Шанс на второй титул

В финале турнира в Брисбене Костюк сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем полуфинале победила Каролину Мухову.

Ранее теннисистки четыре раза встречались между собой - все матчи завершались победами Соболенко. Финальный поединок состоится 11 января, в 6:00 по Киеву.

Этот финал станет для Костюк четвертым в карьере на уровне WTA и первым - с апреля 2024 года. Тогда украинка дошла до решающего матча в Штутгарте, где уступила Елене Рыбакиной.

Свой единственный титул WTA Марта выиграла в марте 2023 года в Остине.

Подъем в рейтинге WTA

По результатам соревнования в Брисбене Костюк значительно улучшит свою позицию в мировом рейтинге.

Благодаря выходу в финал Марта уже гарантировала себе возвращение в топ-20. В случае победы она поднимется на 18-е место.

Самой высокой строчкой рейтинга WTA в карьере Костюк - была 16-я. На этой позиции украинка находилась в июне 2024 года.